Auch Mwarome geht: Nächster Abgang bei Pipinsried

Der FC Pipinsried muss im Abstiegskampf der Regionalliga Bayern auf den nächsten Spieler verzichten. Nach Felix Thiel verlässt auch Bernard Mwarome die Oberbayern.

Nach Kapitän Felix Thiel, der zu seinem Ex-Klub FV Illertissen zurückgekehrt ist und dort als Schlussmann am Klassenverbleib mitarbeiten soll, hat mit Defensivakteur Bernard Mwarome nun der zweite Leistungsträger den FC Pipinsried verlassen. Damit verliert der vom Abstieg bedrohte Dorfklub den nächsten erfahrenen Spieler, der im Abstiegskampf freilich als feste Stütze eingeplant war.

Nicht zuletzt wirft auch der Umstand der Trennung Fragen auf. Mwarome selbst wollte sich nicht zum Aus in Pipinsried und zu seiner sportlichen Zukunft äußern. "Kein Kommentar", sagte der 25-Jährige auf Anfrage. Der Sportliche Leiter Tarik Sarisakal dementierte in der vergangenen Woche Mwaromes Abgang noch klar und deutlich. Nun heißt es in der Stellungnahme des Klubs, dass "Mwarome aufgrund beruflicher Verpflichtungen den Aufwand für die Regionalliga nicht mehr aufbringen kann und das Team verlässt."

Mwarome, der sich aktuell zum Sport- und Fitnesskaufmann ausbilden lässt, kam erst zu Saisonbeginn als Hoffnungsträger zum FCP, absolvierte seither 20 Spiele (1 Tor) in Folge, in denen er als wichtige Stütze agierte. Seitdem das neue Trainerteam das Abschlusstraining auf Donnerstag verlegt hat, fehlte Mwarome dort aus beruflichen Gründen und war deshalb vor der Trennung dreimal nicht im Kader gewesen. Ein adäquater Ersatz in der Defensive wird nicht erwartet.