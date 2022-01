Auch mit Celtic Glasgow: Nächste Partnerschaft für UFL angekündigt

Kurz vor der ersten Gameplay-Enthüllung kündigen Strikerz Inc. eine weitere Partnerschaft für UFL an. Der Traditionsverein Celtic Glasgow wird im kostenlosen Fußballspiel verfügbar sein.

Celtic Glasgow wird in der kostenlosen Fußballsimulation offiziell vertreten sein. Strikerz Inc

Entwickler und Publisher Strikerz Inc. geben immer noch nur tröpfchenweise Informationen über ihr kommendes Fußballspiel UFL heraus. Die kostenlose Simulation soll noch in diesem Jahr erscheinen, Gameplay erstmals Ende Januar gezeigt werden. In der Zwischenzeit werden weiterhin einzelne Lizenzen angekündigt.

Nach einer Reihe von klangvollen Namen, wie Borussia Mönchengladbach, Besiktas Istanbul, Sporting Lissabon oder Schachtar Donezk, wurde nun eine Partnerschaft mit einem weiteren Traditionsverein angekündigt: Celtic Glasgow wird offizieller Partner von UFL.

"Wir sind hoch erfreut über die Partnerschaft mit Strikerz Inc."

Zusätzlich zum schottischen Top-Klub finden sich mittlerweile eine klangvolle Reihe an Namen in der kommenden Fußballsimulation. Wie die erwähnten Vereine, wird auch Celtic Glasgow volllizensiert im Spiel enthalten sein.

Adrian Filby, Celtic F.C. Commercial Director, äußert eine gewisse Euphorie ob der Zusammenarbeit: "Wir sind hoch erfreut über die Partnerschaft mit Strikerz Inc. Celtic-Gaming-Fans aus der ganzen Welt werden die Möglichkeit haben, diesen neuen Titel zu spielen und ihren Verein darin vertreten und lizenziert zu sehen. Wir freuen uns darauf, diese Reise anzutreten."

Auch mit dieser Ankündigung wurde noch kein Material aus dem Spiel gezeigt. Der erste Gameplay-Trailer in diesem Monat wird mit großer Spannung erwartet, bis dato wurden nur minimale Ausschnitte von Stadion- und Spielerrenderings gezeigt. Der direkteste Einblick auf die Grafik des Spiels erfolgte über die Ankündigungen von mehreren Botschaftern im Spiel, wie Roberto Firmino von FC Liverpool und jüngst Romelu Lukaku von FC Chelsea.

