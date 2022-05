Auch mit 37 noch nicht fertig: Podolski verlängert in Zabrze

Kurz vor seinem 37. Geburtstag hat Lukas Podolski seinen auslaufenden Vertrag bei Gornik Zabrze verlängert.

Wie der polnische Erstligist am Donnerstag mitteilte, wird Podolski auch in der Saison 2022/23 für Zabrze auflaufen - mit dann 37 Jahren. Der Weltmeister von 2014 feiert am 4. Juni Geburtstag. Seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag hat der 130-malige deutsche Nationalspieler um ein Jahr verlängert.

Podolski, der im benachbarten Gliwice geboren wurde, war im Sommer 2021 von Antalyaspor nach Zabrze gewechselt und hat in seiner ersten Saison in der polnischen Ekstraklasa bislang neun Tore in 27 Spielen erzielt. Am Samstag absolviert das im Tabellenmittelfeld rangierende Zabrze das letzte Saisonspiel.

"Ich bin hier aufgewachsen, das ist von kleinauf mein Verein", betont Podolski in der Vereinsmitteilung. "Ich bin gekommen, ich bin hier, ich bleibe!" Insgesamt ist Zabrze die achte Profi-Station Podolskis.