Auch Milans Fans lassen Geld regnen - aber nicht wegen der CL-Reform

Die Fans der AC Mailand nutzten die Champions-League-Bühne am Dienstag ebenso wie die des BVB für einen Protest mit Falschgeld. Die Beweggründe waren aber andere.

Die Milan-Fans tauften Gianluigi Donnarumma am Dienstag in "Dollarumma" um. imago images (2)

Gianluigi Donnarumma dürfte schon erwartet haben, nicht mit Standing Ovations bedacht zu werden, als er am Dienstagabend ins San Siro zurückkehrte. Und natürlich hatten die Anhänger der AC Mailand etwas für Paris St. Germains Torwart vorbereitet. Während des Champions-League-Gruppenspiels ließen sie Falschgeld in Richtung Donnarumma regnen, das sie extra hatten drucken lassen. Darauf zu sehen: das Konterfei des Europameisters von 2021 und die Aufschrift "Dollarumma".

Der 24-Jährige hatte sich vor zwei Jahren geweigert, ein lukratives Angebot zur Vertragsverlängerung bei Milan anzunehmen und sich stattdessen für das noch lukrativere von PSG entschieden. Er verließ die Rossoneri, bei denen er zu einem der besten Torhüter der Welt ausgebildet worden war, ohne Ablöse, was den Abschied für die Fans noch unerfreulicher machte.

Während Donnarumma selbst die Aktion am Dienstag ohne erkennbare Regung zur Kenntnis nahm, konnte sich Teamkollege Kylian Mbappé den TV-Bildern zufolge ein Lächeln nicht verkneifen, das ihm aber schon bald verging: PSG unterlag bei Milan, das zuvor noch torlos gewesen war, trotz früher 1:0-Führung mit 1:2 und verlor damit auch die Tabellenführung in der Gruppe F an Borussia Dortmund.

BVB-Fans protestieren gegen Champions-League-Reform

Der BVB hatte früher am Abend auch das zweite Aufeinandertreffen mit Newcastle United gewonnen (2:0) - kurioserweise ebenfalls von einem Falschgeld-Protest begleitet. Dieser hatte jedoch einen anderen Hintergrund: Der schwarz-gelbe Anhang zeigte seine Abneigung gegen die umfassende Reform der Champions League, die mit der Saison 2024/25 in Kraft treten wird. Für Kritik sorgt vor allem die massive Aufstockung der Spieleanzahl und die potenzielle Bevorzugung größerer Ligen und Klubs. "You Don't Care About The Sport - All You Care About Is Money" ("Der Sport ist euch egal - euch geht es nur ums Geld"), hatte es in Dortmund auf einem Banner geheißen.