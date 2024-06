Auch Manuel Neuer macht Fehler

Deutschland hat viele gute Torhüter: Manuel Neuer ist seit vielen Jahren die Nummer eins. Doch zuletzt hat er mehrere Male gepatzt.

Er stand wahrscheinlich schon im Tor, als du auf die Welt gekommen bist. Seit 14 Jahren ist Manuel Neuer die Nummer eins im deutschen Fußball-Team. Bei allen großen Turnieren hielt er für Deutschland die Bälle. Fehler machte er dabei nur sehr selten.

Zuletzt leistete sich Manuel Neuer jedoch ungewöhnlich viele Patzer. Auch beim Testspiel gegen Griechenland am Freitag ließ er einen Ball nach vorn abprallen. Griechenland ging mit 1:0 in Führung, am Ende gewann Deutschland mit 2:1.

Manche fragen sich deshalb: Sollte besser Manuel Neuers Vertreter Marc-André ter Stegen im Tor stehen? Auch er ist ein Weltklasse-Torwart, spielt für den großen Verein FC Barcelona. Bislang musste er sich aber meist hinter Manuel Neuer anstellen.

Der ehemalige Nationalspieler Christoph Kramer findet: Quatsch! Auch Manuel Neuer dürfe mal einen Fehler machen. "Wenn er einmal daneben greift, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er es nicht ein zweites Mal innerhalb kürzester Zeit tut."