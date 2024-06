Auch Luyambula entscheidet sich für Wuppertal

Der Wuppertaler SV hat einen neuen Torhüter verpflichtet: Michael Luyambula wechselt vom künftigen Ligakonkurrenten Sportfreunde Lotte zum WSV. Für Lotte stand der 25-Jährige 2021/22 bereits in zwölf Regionalliga-Spielen zwischen den Pfosten. "Michael ist ein guter Junge, der viel erlebt hat. Er ist sehr gut ausgebildet und ein talentierter Torwart, der viel mitbringt", erklärt Wuppertals Sportlicher Leiter Gaetano Manno in einer Meldung und spielt auch auf Luyambulas Stationen in England an.