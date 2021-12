Auch Latza fehlt Schalke bis zum Jahresende - Bülter-Comeback offen

Danny Latza (32) wird dem FC Schalke 04 in diesem Kalenderjahr nicht mehr zur Verfügung stehen.

Dieses erste Halbjahr wird Danny Latza möglichst schnell vergessen wollen. Der gebürtige Gelsenkirchener, der im Sommer ablösefrei von Mainz zurück zu seinem Jugendverein Schalke gewechselt war, hat sich erneut verletzt und fällt wochenlang aus.

Am 1. Spieltag hatte sich der Schalker Kapitän beim Zweitliga-Auftakt gegen den Hamburger SV (1:3) schwer am Außenband verletzt und anschließend drei Monate gefehlt. Gegen Dresden (3:0) feierte er sein Kurz-Comeback, gefolgt von drei ausbaufähigen Startelfeinsätzen (kicker-Noten 3,5, 5 und 5).

Beim 1:2 auf St. Pauli erlitt Latza, der heute 32 wird, am Wochenende - nach Einwechslung in der 73. Minute - eine Muskelverletzung und wird Königsblau für den Rest des Jahres 2022 nicht zur Verfügung stehen. Die Schalker müssen bereits auf ihren Top-Torjäger Simon Terodde verzichten, dazu befindet sich Trainer Dimitrios Grammozis wegen einer Corona-Infektion noch in häuslicher Quarantäne.

Abwarten heißt es bei Marius Bülter. Beim zweitbesten S04-Torschützen waren auffällige Blutwerte nach der Booster-Impfung festgestellt worden, er soll heute nochmal untersucht werden. Mit den Ergebnissen ist frühestens am Mittwoch zu rechnen.