Auch Kudus in die Premier League: Mislintat verkauft nächsten Ajax-Star

Die Liste an Leistungsträgern, die Ajax Amsterdam in diesem Sommer gen Premier League verlassen, ist um einen Namen reicher: Mohammed Kudus (23) wechselt zu West Ham United.

Der Kaderumbruch bei Ajax Amsterdam geht ungebremst weiter. Nicht umsonst nannte Sven Mislintat diesen Sommer im kicker-Interview jüngst einen "Neuanfang". Der Sportvorstand des niederländischen Rekordmeisters hat mit Jurrien Timber (22, zu Arsenal), Calvin Bassey (23, zu Fulham) und Edson Alvarez (25, zu West Ham) bereits drei Spieler für gutes Geld nach England verkauft.

Nun kommt mit Mohammed Kudus ein weiterer dazu, er wird bei West Ham künftig Teamkollege von Alvarez. Der dritte große Sommer-Transfer der Hammers, die auch Southampton-Kapitän James Ward-Prowse von einem Wechsel hatten überzeugen können.

Die 41 Millionen Euro Sockelablöse für den Offensivspieler, zu denen laut "The Athletic" noch drei an Boni hinzukommen könnten, übertrifft kein anderer Amsterdamer Abgang in dieser Transferperiode. Kudus erhält bei West Ham einen Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2028, der per Option um ein weiteres Jahr verlängert werden könnte. Mislintat denkt aber offenbar schon einen Schritt weiter: Nach übereinstimmenden englischen Medienberichten enthält der Vertrag eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von zehn Prozent.

Ich versuche mein Bestes, um die Fans zu unterhalten. Mohammed Kudus

"Ich habe seit meiner Kindheit davon geträumt, in einer Liga wie dieser zu spielen", wird Kudus in einem ersten Statement zitiert: "Ich habe von diesem Moment geträumt und bin so glücklich, hier zu sein. Ich versuche mein Bestes, um die Fans zu unterhalten, denn das ist es, worum es im Fußball geht." Für West Ham läuft er künftig mit der Rückennummer 14 auf.

Der Abgang von Kudus tut Ajax allerdings sportlich ziemlich weh. Der 24-malige Nationalspieler Ghanas (sieben Treffer) war hervorragend in die neue Saison gestartet: Zu den zwei Scorerpunkten in der Liga (ein Tor, eine Vorlage) kam der Dreierpack in der Europa-League-Qualifikation beim jüngsten 4:1 in Rasgrad. Mit dem Spielball posierte Kudus anschließend auch vor der Fankurve - und schoss damit ein Abschiedsfoto für die Ajax-Anhänger.

Kudus war im Sommer 2020 vom FC Nordsjaelland in die Eredivisie gewechselt. Der endgültige Durchbruch gelang ihm in der vergangenen Saison 2022/23, als er 30 Ligaspiele absolvierte und dabei 15 Scorerpunkte (elf Tore, vier Assists) sammelte. In der Champions League ließ er mit vier Treffern und zwei Vorlagen bei sechs Einsätzen aufhorchen.

"So, als würden Bayern und Dortmund die Champions League verpassen"

Mislintat weiß um die Schwere der Aufgabe, die ihn bei Ajax in dieser Saison erwartet. Mit einer zumindest auf dem Papier schwächeren Mannschaft muss der Klub wieder höher hinaus. "Wenn Ajax in der Eredivisie nur Dritter wird, dann ist das so, als würden Bayern München und Borussia Dortmund die Champions League verpassen", weiß Mislintat, der im kicker eingestand: "Die absolute Fokussierung auf diesen Klub und die öffentliche Wahrnehmung sind krasser, als es beim BVB oder bei Arsenal war - und die öffentliche Diskussion aufgeregter als in Stuttgart."

In die neue Saison ist Ajax mit einem Sieg und einem Remis gestartet, während sich drei andere Teams schadlos gehalten haben. Dass der Traditionsklub aus Amsterdam in dieser Saison wieder um den Titel mitspielen wird, davon ist Mislintat aber felsenfest überzeugt.