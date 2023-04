Auch Kroos rechnet nicht mit Bayern-Coup - "Rodrygo reibt sich schon die Hände"

Real Madrid hat am Dienstagabend ohne Probleme das Champions-League-Halbfinale erreicht. Dort erwarten alle Manchester City, was den Königlichen keineswegs Angst einzuflößen scheint - aus einem guten Grund.

Die internationale Presse und auch Weltmeister Toni Kroos sind sich einig: Auf Real Madrid wird in der Vorschlussrunde Manchester City warten. Zu klar gestaltete sich das Hinspiel zwischen dem amtierenden englischen und dem amtierenden deutschen Meister vor einer Woche - Bayern verlor mit 0:3 im Etihad Stadium und war damit sogar noch gut bedient. Das Rückspiel steigt am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Allianz-Arena.

"Ich gehe davon aus, dass es Manchester City wird. Alles andere wäre eine große Überraschung", hatte Kroos nach dem 2:0-Erfolg beim FC Chelsea am Dienstag bei "Prime Video" erklärt. Im Stile des Champions-League-Giganten, der Real Madrid nun mal unbestritten ist, garnierten die Königlichen den 2:0-Hinspielsieg. Zum bereits 16. Mal stehen die Blancos im Halbfinale der Königsklasse, kein anderes europäisches Schwergewicht kann da mithalten - Bayern und Barcelona können je zwölf Teilnahmen vorweisen.

Niemand kennt die Geheimnisse der Champions so gut wie ihr König. "Marca"

In 32 von 38 Fällen überstand Real das Viertelfinale, was die "AS" zu der Formulierung bewegte, der amtierende Titelträger könne fast schon "mit geschlossenen Augen" ins Halbfinale vorstoßen. In elf der letzten 13 Jahre stand Real in der Vorschlussrunde des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs - eine schier unglaubliche Quote. "Real Madrid bestätigt seine Herrschaft in Europa", titelte die vereinsnahe "Marca" und schob hinterher: "Niemand kennt die Geheimnisse der Champions League so gut wie ihr König. Ein gigantisches Team im komplexesten Wettbewerb."

Kroos nannte "Ruhe" und "Glaube" als Erfolgsfaktoren. Andere sahen in Keeper Thibaut Courtois, der vor der Pause einen Rückstand verhindert hatte, und Doppelpacker Rodrygo als Sieggaranten. Der teils in seinen Leistungen schwankende Brasilianer wies seinen Wert für die Blancos in London nach. Martialisch formulierte es die "Sport", die eine "Ausstellung der Messerkollektion" von Real gesehen haben wollte.

Vinicius Junior seit 2021/22 mit zwei zweistelligen Werten

Der Führungstreffer in Minute 58 war eine brasilianische Ko-Produktion. Vinicius Junior bereitete Rodrygo den Weg. Für den Finaltorschützen der Vorsaison war es die 21. direkte Torbeteiligung in seinen letzten 21 Champions-League-Auftritten (zehn Tore, elf Assists) - kein anderer kommt seit Beginn der CL-Saison 2021/22 auf zweistellige Werte in beiden Kategorien.

So brauchte es diesmal gar nicht den ewigen Karim Benzema, um durch die schon aufgerissene Tür zum Halbfinale zu treten. Der Franzose stieg durch seinen 131. Einsatz aber zum neuen Champions-League-Rekordspieler der Königlichen auf, mit Raul und Sergio Ramos folgen Vereinslegenden auf den Plätzen. Zudem war es das 150. CL-Spiel in der Karriere Benzemas, diese besondere Marke erreichten vor dem Torjäger nur fünf andere Profis.

Benzema war in London allerdings eines von zwei Sorgenkindern Reals. Dem 35-Jährigen war früh im Spiel Thiago Silva auf den Fuß gestiegen, die zunehmenden Beschwerden führten zu einer Auswechslung in der 71. Minute. David Alaba hatte da bereits nicht mehr auf dem Platz gestanden. Probleme mit einer überlasteten Kniesehne zwangen Trainer Carlo Ancelotti zu einem Wechsel. Der Italiener hofft, dass er im Halbfinal-Hinspiel am 9. oder 10. Mai neben dem Gelb-gesperrten Eder Militao nicht auch noch auf den Österreicher verzichten muss.

Fünf K.-o.-Siege in Folge - alle gegen Engländer

Bei einem Blick in die jüngere Vergangenheit dürfte aber auch das Real nicht aus der Bahn werfen. Saisonübergreifend haben die Königlichen fünf K.-o.-Spiele am Stück in der Champions League gewonnen, das war ihnen bis dato noch nicht gelungen - und alle fünf Siege waren gegen englische Teams.

Mit ManCity dürfte das Halbfinale der Vorsaison warten. Einem spektakulären 3:4 in Manchester folgte das fast schon legendäre 3:1 Reals im Bernabeu, als Rodrygo die Skyblues mit einem Doppelpack in der 90. und 91. Minute schockte, ehe Benzema in der Verlängerung den Finaleinzug perfekt machte. "Rodrygo reibt sich schon die Hände", schrieb die "Sport" nur. Der "Guardian" merkte zwar am Dienstagabend an, dass City "immer noch nicht genau" wisse, wie sie verloren haben. An das Gefühl der Niederlage dürften sich Pep Guardiola & Co. aber noch erinnern.