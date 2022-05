Auch Kraus verlängert bei den Roten Teufeln

Der 1. FC Kaiserslautern arbeitet weiter am Kader für die kommende Zweitliga-Saison. Am Dienstag gaben die Pfälzer die Verlängerung von Abwehrmann Kevin Kraus bekannt.

Nachdem der FCK schon die Verlängerungen von Kenny Prince Redondo und Philipp Hercher bekanntgab, folgte am Dienstag auch Abwehrmann Kraus. Der 29-Jährige, der dem Vernehmen nach eine Verlängerungsklausel im Vertrag hatte, kehrt also mit den Pfälzern in die 2. Liga zurück.

Kraus hatte sich den Roten Teufeln nach deren Abstieg in die 3. Liga 2018 angeschlossen und gehörte durchgehend zu den Stammkräften und ist auch Teil des Mannschaftsrats. In der Aufstiegssaison kam der Verteidiger 28-mal zum Einsatz, fehlte nur aufgrund von Krankheit, Verletzung oder einer Rot-Sperre im Saisonendspurt und zählte zu den drei besten Feldspielern der Lauterer nach kicker-Noten (3,13). Auch in den beiden Relegationsspielen gegen Dynamo Dresden (0:0; 2:0) stand der gebürtige Wiesbadener über die volle Distanz auf dem Platz und bildete zusammen mit Boris Tomiak einen wichtigen Bestandteil in der defensiven Dreier-, und nach dem Trainerwechsel zu Dirk Schuster, Viererkette.

Ausgebildet wurde Kraus bei Eintracht Frankfurt. Nach seinem Wechsel zu Greuther Fürth und einem ersten Gastspiel beim damaligen Drittligisten Heidenheim ging er 2014 fest zum FCH und lief in den folgenden vier Spielzeiten für die Schwaben in der 2. Liga auf. Insgesamt hat der 1,90 Meter große Verteidiger 97 Zweitliga- und 141 Drittliga-Spiele bestritten.