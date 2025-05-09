Transfermeldung

Bestätigt
09.05.25 - 14:03

Auch Kirchhoff zieht das Homburger Trikot aus

Benjamin Kirchhoff
Kirchhoff, Benjamin
FC 08 Homburg FC 08 Homburg
vereinslos vereinslos

Benjamin Kirchhoff heißt der nächste Abgang des FC 08 Homburg. Der 30-jährige Abwehrspieler kam 2023 vom TSV Steinbach Haiger und trug das Homburger Trikot in 53 Regionalliga-Spielen. "Nach intensiven Überlegungen und Gesprächen haben wir uns dazu entschieden, den auslaufenden Vertrag mit Benjamin nicht zu verlängern", erklärt der Trainer und Sportliche Leiter Roland Seitz.

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