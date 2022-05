Auch Kapitän Müller wechselt von Magdeburg nach Paderborn

Der 1. FC Magdeburg verliert seinen Kapitän: Tobias Müller wechselt von der Elbe zum künftigen Liga-Konkurrenten SC Paderborn.

Tobias Müller bringt "wertvolle Erfahrung im Profifußball mit nach Paderborn und hat in seinen bisherigen Vereinen stets Führungsfunktionen übernommen", sagt Fabian Wohlgemuth, Sport-Geschäftsführer beim SCP, über den 27-jährigen Innenverteidiger, der in der abgelaufenen Saison als Kapitän mit dem FCM aufgestiegen ist und in 29 Partien zum Einsatz kam.

Müller hat sich in seiner Karriere von der Ober- bis in die 2. Liga vorgearbeitet. Nachdem er mit dem badischen FC Nöttingen einst in die Regionalliga Südwest aufgestiegen war, holte ihn der SC Freiburg 2015 in seine zweite Mannschaft. Trotz des Abstiegs in die Oberliga wurde der Hallesche FC 2017 auf ihn aufmerksam. Müller spielte fortan in der 3. Liga und schaffte 2018 durch seinen Wechsel nach Magdeburg erstmals den Sprung ins Unterhaus. Dort lief er 29-mal für die Elbestädter auf, denen er auch nach dem Abstieg für drei weitere Jahre als Stammspieler die Treue halten sollte.

Nun verabschiedet sich Müller als Drittliga-Meister vom FCM und trägt künftig das Paderborner Trikot. Eine Rolle spielten dabei laut Wohlgemuth auch private Gründe: "Aufgrund seiner familiären Beziehungen identifiziert er sich voll mit unserem Verein, unserer Spielweise und unseren Zielen."

Müller ist nach Raphael Obermair der zweite Magdeburger, der in diesem Sommer den Weg von der Elbe an die Pader findet.