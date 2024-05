Auch Kapitän Gündogan ist dabei

Eigentlich nur eine Formsache, doch auch der Kapitän weiß jetzt Bescheid. Ilkay Gündogan fährt mit zur EM.

Via Instagram-Story wurde die EM-Teilnahme von Ilkay Gündogan am Mittwochmittag publik gemacht. Der Mittelfeldspieler des FC Barcelona wurde über Litfaßsäulen am Alexanderplatz in Berlin vorgestellt. Gündogan ist damit der nun bereits 15. Spieler, der im Vorfeld der Kaderbekanntgabe von Julian Nagelsmann (Donnerstag, 13 Uhr) grünes Licht für das Turnier bekam.

Gündogan hat in 75 Länderspielen für Deutschland 18 Tore erzielt. Seit 2011 spielt der gebürtige Gelsenkirchener für das DFB-Team, zum Kapitän wurde er vom damaligen Bundestrainer Hansi Flick im September 2023 ernannt.

Er soll bei der EM als erfahrener "Zehner" die beiden Youngster Jamal Musiala und Florian Wirtz anleiten. Gündogan stand bereits bei der EM 2012 und 2021 sowie der WM 2018 und 2022 im DFB-Aufgebot. Die Turniere 2014 und 2016 verpasste er wegen Verletzungen.

CL-Triumph mit den Skyblues

Auf Vereinsebene spielte der aus dem VfL Bochum hervorgegangene Gündogan vor seinem Wechsel im vergangenen Jahr nach Barcelona für den 1. FC Nürnberg, Borussia Dortmund und Manchester City. Mit den Skyblues holte er zahlreiche Titel in England und gewann im Vorjahr die Champions League.

Für die Katalanen absolvierte der 33-Jährige in der laufenden Saison bisher 49 Pflichtspiele (fünf Tore, 13 Vorlagen). Den Meistertitel verpasste er mit deutlichem Rückstand auf Erzrivale Real Madrid um Gündogans DFB-Teamkollege Toni Kroos.