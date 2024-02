Auch Kane setzt auf "mehr Freiheit" und stärkt Tuchel

Selbst Harry Kane konnte die jüngsten Rückschläge des FC Bayern nicht verhindern. Nach dem 0:1 bei Lazio Rom sprach der Angreifer über "mehr Freiheit" - und die Diskussionen um Thomas Tuchel.

Schon in der siebten Minute hatte Harry Kane die Gelegenheit, sein fünftes Tor in dieser Champions-League-Saison zu erzielen. Weil er sie aber ebenso ausließ wie seine Teamkollegen die weiteren im ersten Durchgang, unterlag der FC Bayern am Mittwochabend im Achtelfinalhinspiel bei Lazio Rom mit 0:1 - mit unangenehmen Folgen auch für den Torjäger. Der musste sich nach dem Spiel plötzlich der Trainerdiskussion um Thomas Tuchel stellen.

"Als Spieler muss man die Verantwortung übernehmen, und das versuchen wir", reagierte Kane, der Tuchel grundsätzlich enorm schätzt, bei TNT Sports gewohnt professionell. Die Frage, ob nicht ein Trainerwechsel eine gute Option wäre, beantwortete er mit einem klaren "No" und fügte an: "Wir konzentrieren uns darauf, allen zu helfen. Der Trainer ist Teil des Teams." Man stehe zusammen.

"Wir versuchen, mit mehr Freiheit, mit mehr Energie zu spielen"

Doch wie findet der FC Bayern, der erst zum fünften Mal in den letzten 20 Jahren zwei Zu-null-Niederlagen aneinanderreihte, nach einer "wirklich harten Woche", wie Kane befand, wieder in die Spur? Der Mittelstürmer griff dazu Thomas Müllers nachhallende Worte nach dem 0:3 in Leverkusen auf. "Wir versuchen, mit mehr Freiheit, mit mehr Energie zu spielen", sagte der seit einigen Wochen glücklose, weil auch nicht mehr so gut gefütterte Angreifer. "Und ich finde, dass wir das in der ersten Halbzeit gemacht haben. Wir konnten es aber nicht über 90 Minuten aufrechterhalten, was enttäuschend ist."

Nach der Pause habe man "mit weniger Energie, weniger Selbstvertrauen" gespielt und "zu viele Ballverluste" verursacht. "Wir müssen uns das noch mal anschauen, um herauszufinden, wie wir das verbessern können."

Das Weiterkommen hat Kane jedenfalls noch lange nicht abgehakt. "Im Moment fallen uns die Dinge schwer. Aber wir müssen zusammenstehen. Das Achtelfinale ist noch längst nicht vorbei, wir spielen in ein paar Wochen noch zuhause, und dafür werden wir bereit sein. Wir müssen nach vorne schauen und weiter hart arbeiten." Auch damit sich die Reporter-Fragen bald wieder ändern.