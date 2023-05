Auch Jordi Cruyff verlässt den FC Barcelona

Der FC Barcelona muss sich für die kommende Saison auf der Funktionärsebene neu aufstellen. Nach Mateu Alemany wird auch Sportdirektor Jordi Cruyff (49) die Katalanen Ende Juni verlassen.

Wie die Katalanen selbst berichten, hat der Sohn von Vereinslegende Johan Cruyff Präsident Joan Laporta "bei einem emotionalen Treffen" über seine Entscheidung informiert. Dass Jordi Cruyff Zweifel hegte, war schon davor bekannt gewesen.

Der Niederländer war als Funktionär erst seit 2021 im Verein, zuvor hatte er in China beim FC Shenzhen gearbeitet. Ihm gelang es, einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen, der am vergangenen Wochenende die Meisterschaft feiern durfte. Cruyff, selbst von 1992 bis 1996 für Barça aktiv, soll maßgeblich an den Verpflichtungen von Andreas Christensen, Franck Kessié und Raphinha beteiligt gewesen sein und spielte auch eine Schlüsselrolle bei der Vertragsverlängerung von Ousmane Dembelé.

Zuvor hatte bereits Mateu Alemany seinen Abschied trotz Vertrag bis 2024 von Barcelona bekanntgegeben, der Fußball-Direktor wird aber noch am Kader für die neue Saison mitwirken. Auch Cruyff hat angeboten, dem Verein beim Übergang zu einer neuen Führungsstruktur zur Seite zu stehen und ihn beim Abschluss der noch ausstehenden Transaktionen auf dem Sommertransfermarkt zu unterstützen.

Barcelona muss nun also umstrukturieren. Als neuer starker Mann im Hintergrund ist Deco im Gespräch. Der ehemalige Mittelfeldspieler fungiert aktuell als Spielervermittler und Barça-Berater für den südamerikanischen Markt.