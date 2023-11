Auch Italien schafft es zur Europameisterschaft

Viele Teilnehmer für die EM 2024 in Deutschland stehen schon fest. Seit Montag ist auch klar, dass Titelverteidiger Italien mit dabei ist.

Die deutschen Fußballer müssen dieses Mal nicht zittern. Sie dürfen als Gastgeber automatisch bei der nächsten Europameisterschaft mitmachen. Denn das große Turnier wird nächsten Sommer in Deutschland ausgetragen.

Die anderen 23 Mannschaften haben es nicht so leicht. In den vergangenen Monaten mussten sie sich in einem eigenen Wettbewerb für die EM qualifizieren. Insgesamt treten am Ende 24 Mannschaften bei dem Turnier an. Die meisten Plätze davon sind mittlerweile vergeben.

Seit Montag darf sich auch das Team von Italien auf die EM freuen. Den Italienern reichte ein 0:0 gegen die Ukraine. Bei der letzten Europameisterschaft vor zweieinhalb Jahren hatte Italien sogar den Titel geholt.

Auch andere ehemalige Europameister sind wieder dabei, darunter Spanien, Portugal und Frankreich. Die deutsche Mannschaft wurde zuletzt im Jahr 1996 Europameister, also vor mehr als 25 Jahren. Diese Mannschaften sind bereits für das Turnier qualifiziert.