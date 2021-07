Auch in der 2. Liga: Mai bleibt Dynamo-Kapitän

Was in der 3. Liga funktioniert hat, soll auch eine Klasse höher wieder klappen. Sebastian Mai wird Dynamo Dresden auch im deutschen Unterhaus auf das Feld führen.

Sebastian Mai trägt auch in der Saison 2021/22 die Kapitänsbinde bei Dynamo Dresden. imago images/Dennis Hetzschold

"Sebastian Mai ist alter und neuer Mannschaftskapitän der SG Dynamo Dresden", teilte der Zweitliga-Aufsteiger am Dienstag mit. Der 26-Jährige, der im Sommer 2020 vom Halleschen FC zur SGD wechselte und verletzungsbedingt die letzten Spieltage in der 3. Liga verpasst hatte, wurde ebenso wie die beiden Stellvertreter Tim Knipping und Yannick Stark im Amt bestätigt.

"Es bleibt für mich als gebürtiger Dresdner eine riesengroße Ehre, dass ich dieses ganz besondere Team der Sportgemeinschaft nach unserem Aufstieg auch in der 2. Bundesliga aufs Feld führen darf", freute sich Mai über den Vertrauensbeweis.

"Wir sind im vergangenen Jahr zu einem eingeschworenen Haufen geworden, in den sich auch die Neuzugänge dieses Sommers klasse einfügen. Ich möchte dieser mir zugetragenen Führungsrolle nun weiter gerecht werden, das in mich gesetzte Vertrauen bestätigen sowie auf und neben dem Platz als 'Leader' vorangehen", so Mai.

Neuer Mannschaftsrat

Der neue sechsköpfige Mannschaftsrat für die Saison 2021/22 besteht aus den drei Kapitänen Mai, Knipping und Stark, zudem sind Christoph Daferner, Michael Sollbauer und Chris Löwe dabei.