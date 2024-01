"Auch im Norden riesige Qualität": Eine Umstellung für die SpVgg Hankofen

Seit dem Regionalliga-Abstieg im vergangenen Sommer tritt die SpVgg Hankofen-Hailing erstmals in der Nord-Staffel der Bayernliga an. Ein Umstellung. Dennoch mischen die Niederbayern im Aufstiegsrennen mit. Trainer Tobias Beck ist dementsprechend zufrieden.

Nach dem einjährigen Ausflug in die Regionalliga ist die SpVgg Hankofen-Hailing zurück in den angestammten Gefilden der Bayernliga. Seit 2012 und somit dem Jahr der Neustrukturierung der Ligen sind die Niederbayern in der fünften Spielklasse beheimatet - und doch betrat die Elf von Spielertrainer Tobias Beck in dieser Saison Neuland. Denn erstmals spielt Hankofen nicht in der Süd-Staffel, sondern hat sich für den Wechsel in die Bayernliga Nord entschieden. "Wir haben im Norden mit den Regensburgern, Cham und Donaustauf vier Derbys mit besonderer Atmosphäre. Zudem sind wir geographisch ohnehin zwischen den beiden Ligen gelegen - daher haben wir uns entschieden, dass wir etwas Neues sehen möchten", erläutert Beck den Schritt gen Norden, der die SpVgg auf zahlreiche unbekannte Fußballplätze Bayerns führt.

Doch nicht nur hinsichtlich der Sportstätten, sondern auch sportlich unterscheiden sich die beiden Bayernligen: Während im Süden aufgrund des Ballungszentrums viele Vereine rund um München beheimatet und somit mit technisch versierten Spielern aus den Nachwuchsleistungszentren des FC Bayern oder der Löwen bestückt sind, setzen die Vereine im Norden vermehrt auf Dynamik und Umschaltmomente. "Das ist schon eine Umstellung für uns - schließlich warten aktuell die Gegner eher auf Fehler von uns, während im Süden die Mannschaften vermehrt das Heft des Handelns an sich reißen", sieht Beck seine Truppe aktiver gefordert als in der Vergangenheit, "das ist allerdings keineswegs abwertend gemeint - auch im Norden hat die Bayernliga riesige Qualität. Jedes Spiel ist schwierig zu gewinnen und Kleinigkeiten entscheiden."

Lauerstellung hinter Eichstätt ergibt positives Fazit

Wie schnell das Pendel in die andere Richtung ausschlagen kann, mussten die Hankofer im August bereits am eigenen Leib erfahren: Nach drei Unentschieden und einer 2:4-Heimniederlage gegen Ingolstadt II hörte man bereits erste Abgesänge auf den Dorfverein, der 2022 recht überraschend in die Regionalliga Bayern aufgestiegen war. "Für uns als Trainer war es nicht einfach ein positives Gefühl beizubehalten - auch, weil wir eine Abstiegssaison hinter uns haben. Umso erfreulicher und beeindruckender war dann die Serie mit fünf Siegen ohne Gegentor im Oktober. Da hat man unser Potenzial und unseren Spirit gesehen. Das war schon ein Wow-Effekt und ein Zeichen, dass man sich keine Sorgen machen muss um Hankofen", blickt der 29-Jährige zurück auf das Halbjahr, welches in Summe ein positives Fazit erhält: "Die Ausgangsposition hinter Eichstätt ist für die Restrunde nicht schlecht. Natürlich waren wir gerade bei den teilweise vermeidbaren Niederlagen nicht zufrieden, mir war aber auch klar, dass wir nicht durch die Liga marschieren." So stehen nach 22 absolvierten Spielen 40 Punkte und Platz zwei hinter dem zweiten Regionalliga-Absteiger aus Eichstätt (41) auf dem Papier - wohlwissend, dass sowohl der VfB als auch die Drittplatzierten Eltersdorfer (38) jeweils zwei Begegnungen weniger absolviert haben.

Trendwende auf fremden Plätzen erforderlich

Vielleicht ist es daher gar nicht so verkehrt, dass im zweiten Spiel nach der Winterpause gleich der Kracher gegen Eichstätt ansteht. Auf heimischem Geläuf bietet sich so die Gelegenheit, dem direkten Konkurrenten Punkte abzunehmen und die starke Heimbilanz auszubauen. Denn seit der erwähnten Niederlage gegen Ingolstadt sammelte die SpVgg bärenstarke 25 Zähler in neun Heimspielen - eine Serie, die eines Meisters würdig ist. Wären da nur nicht die Auswärtsspiele, denn dort stottert der Motor gewaltig. Vier der letzten fünf Partien vor der Winterpause gingen verloren - ein Umstand, der auch in Hankofen für Kopfschütteln sorgt: "Ich bin ein Trainer, der seine Grundsätze und Prinzipien unabhängig vom Gegner sehen will, von daher haben wir auswärts keine andere Herangehensweise als daheim. Vielleicht liegt es am Zuschauerrückhalt zu Hause oder am Respekt der Gegner - so ganz erklärbar sind die Probleme für uns nicht. Dennoch wollen wir die Auswärtsbilanz im neuen Jahr natürlich deutlich verbessern", weiß der Spielertrainer, dass man dem Spitzenduo ohne Punkte in der Fremde wohl nicht lange folgen können wird.

Kein Wunder, dass man sich bei der SpVgg daher zunächst kurzfristige Etappenziele gesetzt hat: Nach einer guten und möglichst verletzungsfreien Wintervorbereitung liegt der Fokus der ersten Etappe auf dem Auftakt, der nach den Partien in Ingolstadt und gegen Eichstätt mit dem Spiel beim Vize-Meister Gebenbach abgeschlossen wird. "Das Programm ist schwer - wir müssen daher schauen, dass wir gut in die Restsaison starten. Nur dann können wir möglichst lange oben dabeibleiben", urteilt Beck, der zudem klarmacht, dass der "Wiederaufstieg nicht das absolute Ziel ist" und "auch ein Platz in den Top Fünf keine verkorkste Saison" darstellt. Nichtsdestotrotz darf auch in Hankofen das Träumen erlaubt sein. Schließlich ist eine Rückkehr in die Regionalliga und somit die höchste Fußballklasse Bayerns als Zweitplatzierter zur Winterpause durchaus realistisch.