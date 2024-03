Auch im Falle eines Aufstiegs: Mölders und Landsberg gehen im Sommer getrennte Wege

Der TSV Landsberg um Sascha Mölders peilt die Regionalliga an. Sollte der Sprung gelingen, wird der prominente Spielertrainer aber laut eines Medienberichts nicht mehr mit an Bord sein.

Es ist eine spannende Tabellenkonstellation an der Spitze der fünftklassigen Bayernliga Süd: Der TSV Landsberg steht derzeit mit 46 Zählern gleichauf mit dem TSV Schwaben Augsburg auf Rang zwei, verpasste jüngst bei einer überraschenden 1:5-Pleite gegen den TSV Kottern die alleinige Tabellenführung. Und dennoch: Landsberg ist weiter mitten drin im Rennen um Rang 1, der zum direkten Aufstieg in die Regionalliga berechtigen würde. Als Tabellenzweiter müsste der Verein am Ende der Saison in die Relegationsrunde mit Vertretern aus der Bayernliga Nord und der Regionalliga Bayern.

Doch wie auch immer die Spielzeit 23/24 ausgehen wird für den TSV aus dem oberbayerischen Landsberg am Lech: Sascha Mölders, 38-jähriger Ex-Profi (u.a. TSV 1860 München) und derzeit noch spielender Trainer beim Bayernligisten, wird den Verein im Sommer verlassen. Das vermeldet zumindest der Münchner Merkur am Freitag. So sei die Mannschaft bereits über diese Tatsache informiert worden, die Öffentlichkeit soll am Samstag nach dem Spiel gegen Deisenhofen offiziell aufgeklärt werden.

Der ehemalige Löwen-Kapitän Mölders wechselte im Sommer 2022 nach Landsberg, verpasste in seiner Premierensaison mit Rang 3 den Aufstieg knapp. Kam er in der vergangenen Spielzeit noch selbst zu 34 Partien, in denen dem bulligen Stürmer 25 Tore gelangen, ist er in der aktuellen Runde seltener auf dem Platz zu finden. Bislang stehen für ihn zwölf Einsätze (fünf Tore ) zu Buche. In Landsberg coacht er derzeit das Team gleichberechtigt mit Michael Hutterer (34).