Auch Hummels ist Teil von Leverkusens Gedankenspielen

Bayern München möchte Leverkusens Abwehrchef Jonathan Tah loseisen. Bayer 04 hingegen sucht einen Ersatz für den Nationalspieler. Dabei gehört auch der der Ex-Dortmunder Mats Hummels zum Kreis der möglichen Kandidaten.

Es geht um mehr als 25 Millionen Euro im Ablöse-Poker zwischen Bayer 04 und dem FC Bayern München um Nationalspieler Jonathan Tah. Leverkusens Abwehrchef, noch bis 2025 an den Werksklub gebunden, möchte zum deutschen Rekordmeister wechseln.

Die Ablöse ist der Knackpunkt. Allerdings nicht der einzige. Benötigt der Double-Gewinner aus Leverkusen doch einen adäquaten Ersatz für den Innenverteidiger, der als einer von vier "Unersetzlichen" in Xabi Alonso Erfolgsmannschaft gilt.

Nachdem sich der Noch-Stuttgarter Waldemar Anton (27), der für eine festgeschriebene Ablöse von 22,5 Millionen Euro wechseln kann, für den BVB und gegen Bayer entschieden hat, als Kandidat mit sehr günstigem Preis-Leistungsverhältnis vom Markt ist, sind ähnlich attraktive Gesamtpakete rar.

Hummels erfüllt viele Leverkusener Kriterien, aber nicht alle

Die Kandidaten, die das Leverkusener Anforderungsprofil komplett erfüllen, sind meist extrem kostspielig, falls sie keine günstige Ausstiegsklausel besitzen. Andere sind preiswerter, aber lassen die Leverkusener Verantwortlichen nicht sofort zuschlagen, weil es bei ihnen eben auch Fragezeichen gibt.

Wie beispielsweise bei Mats Hummels (35), dessen Vertrag bei Borussia Dortmund am Sonntag endete. Das Profil des deutschen Nationalspielers, der den Sprung ins EM-Aufgebot trotz einer starken Rückrunde verpasst hatte, erfüllt viele der Leverkusener Kriterien sehr gut.

So besitzt Hummels nicht nur Erfahrung, ist ein Führungsspieler und könnte so die Rolle Tahs übernehmen. Mit seiner Kopfballstärke in der Offensive wie der Defensive könnte der 1,91 Meter große Abwehrspieler auch bei der Leverkusener Schwäche bei gegnerischen Standards hilfreich sein. Dass Hummels als exzellenter Techniker mit seiner gepflegten Spieleröffnung bestens in Xabi Alonsos Ballbesitzfußball passt, steht ohnehin außer Frage.

Einzig in punkto Schnelligkeit erfüllt der Rechtsfuß nicht die Vorstellungen. Wobei Hummels dies zuletzt beim BVB auch auf höchstem Champions-League-Niveau mit starken Zweikampfverhalten und herausragendem Antizipationsvermögen und Timing bestens kaschierte.

Allerdings oft in einer tief stehende BVB-Elf, in der der Faktor fehlendes Tempo nicht so stark ins Gewicht fiel. Ob dieses Defizit zentral in einer hoch positionierten Dreierkette tolerierbar bzw. aufzufangen wäre, ist die entscheidende Frage. Weshalb Hummels ein Teil der Leverkusener Gedankenspiele ist, aber bislang nicht der auserkorene Kandidat.