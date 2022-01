Auch Hoffmann verlängert in Babelsberg

Nach Daniel Frahn hat auch Routinier Marcus Hoffmann seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim SV Babelsberg 03 verlängert.

Während Frahn jüngst nochmals um zwei weitere Jahre bis 2024 verlängerte, bleibt in Hoffmann eine weitere Stütze bis 2023 am Babelsberger Park. Das teilte Nulldrei am Mittwoch mit. Der 34-jährige Innenverteidiger wird somit in seine insgesamt vierte Spielzeit in der Filmstadt gehen.

Nach seinem ersten Engagement beim SV Babelsberg 03 in der Drittligasaison 2010/11 spielte Hoffmann für RB Leipzig (damals noch Regionalligist), Alemannia Aachen, Hansa Rostock, den Chemnitzer FC und Viktoria Berlin, ehe er im Sommer 2020 zurückkehrte.

Hoffmann kommt bis dato auf 204 Regionalliga-Einsätze (12 Tore), 80 Partien in der 3. Liga (4 Tore) sowie fünf Auftritte im DFB-Pokal. Dabei gelang ihm beim Coup gegen Bundesligist SpVgg Greuther Fürth (5:4 i.E.) in der ersten Pokalrunde ein wichtiger Treffer.