Auch Hitzlsperger übt Kritik: Henderson wechselt nach Saudi-Arabien zu Gerrard

Auch Jordan Henderson (33) tritt in diesem Transfersommer den Weg nach Saudi-Arabien an. Bei Al-Ettifaq trifft er auf eine weitere Liverpool-Legende. Jürgen Klopp verabschiedet ihn mit großen Worten, andere weniger.

Was Steven Gerrard nie gelingen wollte, schaffte Jordan Henderson in der Saison 2019/20: den FC Liverpool als Kapitän zur Meisterschaft zu führen. Nun bricht Henderson seine Zelte bei den Reds nach zwölf Jahren ab, um künftig unter Gerrard zu trainieren beziehungsweise zu spielen - bei Al-Ettifaq in Saudi-Arabien.

Den Wechsel seines Spielführers, dessen Sockel-Ablösesumme laut übereinstimmenden englischen Medienberichten rund 14 Millionen Euro beträgt, machte der LFC am Donnerstag offiziell. Bei seinem neuen Arbeitgeber, bei dem Gerrard erst seit wenigen Wochen tätig ist, hat Henderson bis Sommer 2026 unterschrieben und kassiert angeblich mehr als 800.000 Euro pro Woche.

Die Identifikationsfigur verlässt Liverpool, wohin sie 2011 aus ihrer Geburtsstadt Sunderland gekommen war, doch recht überraschend. 43 Pflichtspiele, darunter 35 in der Liga, hatte der 33-jährige Henderson in der enttäuschenden vergangenen Saison noch bestritten. Zuvor stand er mit den Reds in drei Champions-League-Endspielen (Titel 2019), neben der Meisterschaft 2020 gewann er an der Anfield Road auch zwei Ligapokale und einmal den FA Cup.

Klopp: "Er geht nicht auf dem höchsten Niveau, aber auf einem hohen"

"Das ist Fußball, das ist Leben, das ist normal, solche Dinge passieren", sagte Trainer Jürgen Klopp. "Ich weiß, dass es eine sehr, sehr schwere Entscheidung für Hendo war. Es ist traurig, absolut seltsam, weil er der einzige Kapitän ist, den ich hier in Liverpool hatte. Wir werden ihn ohne jeden Zweifel vermissen - als Mensch und als Spieler." Unumstritten war Henderson nicht immer. "Ich denke, er hat über die Jahre hinweg nicht die Anerkennung und den Respekt bekommen, den er verdient hätte - von einigen sicherlich, aber nicht von allen", findet Klopp. "Jetzt geht er, würde ich sagen, nicht auf dem höchsten Niveau, weil die letzte Saison offensichtlich nicht fantastisch war, aber auf einem hohen Niveau."

Henderson hatte sich bereits Stunden vor dem Vollzug des Wechsels mit emotionalen Worten von den Reds-Fans verabschiedet ("Ich werde immer ein Roter sein. Bis zu dem Tag, an dem ich sterbe"), die teilweise Kritik am englischen Nationalspieler üben. Liverpools offizielle LGBT+-Fangruppe "Kop Outs" warf Henderson vor, sich am Sportswashing eines Regimes zu beteiligen, "unter dem Frauen und LGBT+-Menschen unterdrückt werden und das regelmäßig an der Spitze der weltweiten Todesstrafenliste steht". Henderson hatte in den letzten Jahren immer wieder seine Unterstützung für die LGBT+-Community gezeigt.

Hitzlsperger: "Die alte Marke Jordan Henderson ist tot!"

Deswegen ist auch Thomas Hitzlsperger enttäuscht. "Er kann spielen, wo er will. Ich bin allerdings neugierig, wie die neue Marke JH aussehen wird. Die alte Marke ist tot!", twitterte der Ex-Nationalspieler. Er habe eine Zeit lang geglaubt, Hendersons Unterstützung für die LGBT+-Gemeinschaft sei echt. "Ich Dummerchen ..."

Sportlich treibt der Abgang von Henderson (492 Pflichtspiele für Liverpool, 33 Tore, 61 Vorlagen) den Umbruch im Mittelfeld der Reds weiter voran. James Milner (Brighton), Naby Keita (Bremen), Alex Oxlade-Chamberlain (ungewiss), Fabio Carvalho (Leihe nach Leipzig) und Arthur (Leih-Ende) haben den Verein verlassen, Fabinho steht ebenfalls vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien. Als Ersatz im Mittelfeld hat der Klub um Trainer Jürgen Klopp bislang Alexis Mac Allister (Brighton) und Dominik Szoboszlai (Leipzig) verpflichtet.