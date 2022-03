Auch Heuer Fernandes: Zwei HSV-Keeper positiv auf COVID-19 getestet

Zwei neue Corona-Fälle beim Hamburger SV: Wie die Hanseaten am Dienstagnachmittag mitteilten, wurden die Torhüter Daniel Heuer Fernandes (29) und Tom Mickel (32) positiv getestet.

Während Mickel, der beim Auswärtsspiel in Düsseldorf (1:1) gar nicht erst im Kader war, schon am Samstag leichte Symptome verspürte, traten die Anzeichen bei Stammkeeper Heuer Fernandes am Tag nach der Zweitliga-Partie, in der er 90 Minuten mitwirkte (kicker-Note 3,0), auf.

Positive PCR-Tests bestätigten nun die Infektionen, die beiden Profis haben sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben, das teilte der HSV mit.

Bei einem Nachholspiel in der Hinterhand hat der HSV (42 Punkte) aktuell sechs Zähler Rückstand auf den Dritten Darmstadt. Nach der Länderspielpause wartet auf die Rothosen ein Heimspiel-Doppelpack mit den Partien gegen Paderborn (2. April, 13.30 Uhr) und Aue (5. April, 18.30 Uhr).