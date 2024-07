Auch Hemmerich neu in Aubstadt

Mit Luke Hemmerich (26) von den Würzburger Kickers hat der TSV Aubstadt einen weiteren Neuzugang präsentiert. Der Außenbahnspieler spielte in der Jugend unter anderem für Bayer 04 Leverkusen, Rot-Weiss Essen und den FC Schalke 04, avancierte zum Juniorennationalspieler. Anschließend zog es ihn zum VfL Bochum, wo er als 19-Jähriger sein Zweitliga-Debüt feierte. Es folgten die Stationen Cottbus, Aue, Würzburg, Münster, Bayreuth und wieder Würzburg. "Wir haben nach einem Spieler mit hoher Qualität und einer gewissen Erfahrung gesucht und diesen mit Luke gefunden. Luke will in der Region bleiben, was für uns eine sehr wichtige Voraussetzung ist. Er wird sich mit um die Weiterentwicklung der Mannschaft bemühen und auch eine gewisse Verantwortung übernehmen", so Trainer Julian Grell.