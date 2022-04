Auch Headcoach Shedden muss in Ingolstadt seinen Hut nehmen

Nur wenige Tage nach der Trennung von Sportdirektor Larry Mitchell muss auch Headcoach Doug Shedden beim ERC Ingolstadt seinen Hut nehmen. Der auslaufende Vertrag mit dem 60-Jährigen wird nicht verlängert.

"Nach der enttäuschenden abgelaufenen Spielzeit erfordert unsere sportliche Neuausrichtung einen klaren Schnitt und dieser umfasst auch, dass wir auf der Trainerposition neue Impulse setzen möchten", sagte ERC-Geschäftsführer Claus Liedy.

Shedden übernahm im Dezember 2017 beim ERC und stand seitdem in 231 DEL-Partien hinter der Bande der Ingolstädter. Diese führte er in der Saison 2020/21 erstmals nach sechs Jahren wieder ins Halbfinale der DEL-Play-offs. "Wir danken Doug Shedden für die gute Arbeit, die er in den vergangenen viereinhalb Jahren geleistet hat", sagte Liedy.

Regan auf der Suche nach einem neuen Trainerteam - Athletiktrainerin Becker bleibt

Der neue Sportdirektor Tim Regan, der erst am Dienstag die Nachfolge des zuvor freigestellten Mitchell angetreten hatte, hat sich bereits auf die Suche nach einem neuen Trainerteam gemacht. "Die Besetzung des Trainerpostens besitzt nun oberste Priorität. Gleichzeitig wollen wir unseren Trainerstab künftig breiter aufstellen, um den immer umfangreicher werdenden Aufgaben im modernen Eishockey bestmöglich zu begegnen", sagte der 48-Jährige. Weiterhin zum Coachingstaff gehört die Athletiktrainerin Maritta Becker.