Auch Hayashi wieder dabei: Nürnbergs Trainingsplatz füllt sich

Am Montag hat der 1. FC Nürnberg die Vorbereitung auf das anstehende Duell mit Hertha BSC gestartet. Mit dabei waren einige Rückkehrer.

Die vergangenen Tage meinten es nicht allzu gut mit dem 1. FC Nürnberg. Das letzte Liga-Spiel verloren die Franken am Millerntor deutlich mit 1:5, anschließend suchte ein grippaler Infekt den halben Kader inklusive Trainerteam heim. Der geplante Härtetest gegen den FC Augsburg wurde abgesagt, lediglich das Spiel beim Landesligisten TSV Buch fand statt. Dort zeigte der Club keine gute Form, beim mühevollen 1:0 verletzte sich zu allem Überfluss auch noch Sommer-Neuzugang Joseph Hungbo schwer an den Adduktoren.

Die neue Woche konnte also nur besser starten für den Tabellen-13. der 2. Liga. Am Montag bat Cristian Fiel seine Mannschaft nach einem freien Wochenende wieder auf den Trainingsplatz, der anders als zuletzt relativ gut gefüllt war. Nürnbergs Chef-Coach selbst konnte wieder mitwirken - ebenso Co-Trainer Frank Steinmetz und einige Rückkehrer. Darunter waren auch Daichi Hayashi, der wegen Achillessehnenproblemen vier Spiele verpasste, und Nathaniel Brown, der nach dem abgesagten U-21-Länderspiel Deutschlands gegen Israel vorzeitig an den Valznerweiher zurückkehrte, jedoch noch nicht auf dem Platz war.

"Es könnten ein paar mehr sein"

Christoph Daferner, James Lawrence und Florian Hübner plagen derweil nach Vereinsangaben noch Symptome, das Trio war nicht mit dabei. Ebenfalls fehlten Enrico Valentini und Jannik Hofmann aufgrund eines Magen-Darm-Infektes. "Es könnten ein paar mehr sein, aber wir hoffen, dass sie jetzt Tag für Tag zurückkommen", so Fiel nach der Auftakteinheit vor dem kommenden Spiel am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Bundesliga-Absteiger Hertha BSC.

Im Heimspiel gegen den Hauptstadtklub will sich der auf einem guten Weg befindende aber noch nicht gefestigt wirkende Club nun endlich mal gegen ein Spitzenteam der 2. Liga beweisen - zwei der drei Siege fuhr der FCN gegen Aufsteiger ein. Dafür benötigen die Franken definitiv auch ihre derzeit noch für Nationalteams abgestellten Spieler. Jens Castrop ist mit Deutschlands U 20 unterwegs und trifft am Montagabend auf Tschechien, Kanji Okunuki spielt am Dienstag mit Japan gegen Tunesien.