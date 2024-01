Auch Haaland kehrt zurück - Guardiola: "Fast der ganze Kader ist fit"

Erling Haaland kehrt nach seiner rund eineinhalbmonatigen Verletzungspause gegen den FC Burnley in den Kader von Manchester City zurück. Und auch sonst kann Pep Guardiola wohl wieder aus dem Vollen schöpfen.

Das letzte Spiel von Top-Stürmer Haaland liegt mittlerweile 55 Tage zurück. Am 6. Dezember stand der Norweger beim 0:1 gegen Aston Villa in der Startelf. Seitdem fehlt der 23-Jährige im Aufgebot der Citizens. Eine Fußverletzung, bei der auch der Knochen betroffen war, bremste den Torjäger aus.

Jetzt steht Haaland wieder in den Startlöchern, wie Pep Guardiola auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Burnley am Mittwoch (ab 20.30 Uhr LIVE! bei kicker) verkündete: "Es ist das erste Mal, dass er zurück ist. Wir haben den ganzen Kader zur Verfügung, wir sind stärker. Er ist ein wichtiger Spieler für uns."

Auch Akanji und Stones kehren zurück

Auch auf den anderen Position hat der City-Coach nun wieder mehr Optionen: Nach der Rückkehr von Kevin de Bruyne am vergangenen Samstag, als der Belgier gegen Newcastle mit einem Tor und einer Vorlage nach Einwechslung den 3:2-Sieg einleitete, stehen nun auch Manuel Akanjji (letzter Einsatz am 30. Dezember) und John Stones (letzter Einsatz am 27. Dezember) vor ihrem Comeback.

"Die wichtigste Nachricht ist, dass fast der gesamte Kader fit ist", freut sich Guardiola, "wir haben keine Verletzungen. Manu ist zurück. Er trainiert gut, er spürt sein Knie nicht. John ebenso."

Respekt vor Company und Burnley

Dass der Spanier nun wieder aus dem Vollen schöpfen kann, sorgt nach den nicht einfachen vergangenen Wochen für Erleichterung bei den Skyblues, die gegen den Tabellen-18. Burnley am Mittwochabend klarer Favorit sind. Dennoch will Guardiola den Gegner nicht unterschätzen, was auch mit dem Coach der Clarets, Ex-City-Verteidiger Vincent Company, zusammenhängt: "Ich habe großen Respekt vor Vinnie. Sie haben bei den Spurs auswärts im FA Cup sehr gut gespielt. Wir müssen also vorsichtig sein."

Mit einem Sieg gegen den Abstiegskandidaten, der in 21 Spielen bisher nur zwölf Punkte sammelte, würde City bis auf zwei Punkte an Tabellenführer und Dauerrivale Liverpool heranrücken. Das direkte Duell mit den Reds, gleichzeitig das letzte Aufeinandertreffen von Guardiola und Jürgen Klopp in dieser Konstellation, steigt am 9. März.