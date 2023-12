Auch Glasner war Kandidat: Espirito Santo übernimmt in Nottingham

Nottingham Forest hat einen Tag nach der Trennung von Steve Cooper einen neuen Cheftrainer vorgestellt: Nuno Espirito Santo kehrt in die Premier League zurück.

Die zweite Saison nach einem Aufstieg wird oft als schwerste bezeichnet, und so ähnlich fühlt sie sich für Nottingham Forest gerade wahrscheinlich auch an. Der Landesmeister-Champion von 1979 und 1980 liegt nach sechs Spielen ohne Sieg - fünf davon waren Niederlagen - nur noch einen Rang vor der Abstiegszone. Zwar mit einem kleinen Punktepuffer, doch die Tendenz war angesichts von nur einem Ligasieg aus den vergangenen 13 Partien alarmierend.

Am Dienstag wurde schließlich Aufstiegstrainer Steve Cooper nach über zwei Jahren von seinen Aufgaben entbunden, für dessen Nachfolge auch Julen Lopetegui und der ehemalige Wolfsburg- und Frankfurt-Coach Oliver Glasner gehandelt worden waren. Stattdessen verkündete Forest bereits am Mittwoch die Installation eines Mannes, der die Premier League bestens kennt: Nuno Espirito Santo.

Meister in Saudi-Arabien - Erfahrung in CL und EL

Der ehemalige Torhüter trainierte im englischen Oberhaus bereits die Wolverhampton Wanderers, die er 2018 zum Aufstieg geführt hatte, und Tottenham Hotspur. Zuletzt stand er bei Al-Ittihad um Karim Benzema und N'golo Kanté in der Saudi Pro League an der Seitenlinie - und feierte dort die Meisterschaft und den Pokal. Im November wurde der Portugiese allerdings freigestellt.

Espirito Santo unterschrieb beim Traditionsklub einen Vertrag bis Sommer 2026, beim Heimspiel am Samstag gegen Bournemouth - eine weitere Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel - wird der 49-Jährige erstmals am Spielfeldrand im City Ground stehen. Die erste Trainingseinheit, wie der Verein in seiner offiziellen Meldung kommunizierte, hat der neue Trainer bereits am Mittwochmorgen geleitet.

Durch seine Engagements bei den Wolves und bei den Spurs verfügt Espirito Santo zwar über Erfahrung in Champions League und Europa League. Seine Aufgabe in Nottingham wird nun zunächst aber das Sicherstellen des Klassenerhalts sein. Nach dem Debüt gegen Bournemouth bekommt es Forest noch in diesem Jahr mit Newcastle United (A) und Manchester United (H) zu tun.