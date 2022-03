Auch gegen Deutschland im Tor? Flekken vor Debüt für die Niederlande

Mark Flekken vom SC Freiburg steht vor seinem Debüt im Tor der niederländischen Nationalmannschaft. Bondscoach Louis van Gaal soll sich für den Keeper des SC Freiburg entschieden haben - auch gegen Deutschland?

Wenn am Samstagabend (20.45 Uhr) die niederländische Nationalelf in Amsterdam zum Freundschaftsspiel gegen Dänemark antritt, wird aller Voraussicht nach Mark Flekken im Tor stehen. Bondscoach Louis van Gaal machte dem Keeper vom SC Freiburg Hoffnungen auf sein Debüt im Oranje-Tor.

Denn van Gaal muss auf zwei Keeper verzichten: Routinier Jasper Cillessen (FC Valencia) ist ebenso verletzt wie Justin Bijlow von Feyenoord Rotterdam. Flekken soll sich nun laut niederländischen Medienberichten im Dreikampf gegen Tim Krul (Norwich City) und Joel Drommel (PSV Eindhoven) durchgesetzt haben. Van Gaal plant, in den Freundschaftsspielen mit der Dreierkette in der Abwehr ein neues System auszuprobieren - und sieht dabei Flekken als den idealen Torwart: "Flekken eignet sich hervorragend, hinter einer Dreierkette zu spielen", sagte der ehemalige Bayern-Coach am Montag auf einer Pressekonferenz des KNVB. "Das macht er in Freiburg auch."

Bereits im vergangenen Herbst war Flekken für den Kader der niederländischen Nationalmannschaft berufen worden, im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen Norwegen hatte sich van Gaal damals aber für den erfahreneren Cillessen entschieden.

Flekken: "Ich habe die frohe Kunde bereits erhalten"

"Ich habe die frohe Kunde vom Bondscoach bereits erhalten", wird Flekken bei "1Limburg"zitiert. Anfangs, so gestand Flekken bei "NOS" ein, habe er nach Erhalt der Nachricht noch am ganzen Körper gezittert. "Danach wurde es aber schwächer", sagte er. Nun gelte es, im täglichen Training die Kollegen und das andere System genau kennenzulernen. "Natürlich muss ich mich auch daran gewöhnen, dass ich noch nicht so oft mit diesen Jungs gespielt habe", sagte Flekken. " Ich muss mich mit ihnen verbinden."

Zudem kann sich Flekken auch auf ein vorzeitiges Wiedersehen mit Wiedersehen mit etlichen Kollegen aus der Bundesliga freuen. Denn am 29. März (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert die DFB-Elf in der Arena in Amsterdam. Und laut van Gaal hat Flekken, sollte er sich bei seinem Debüt bewähren, auch gute Chancen, gegen Deutschland zwischen den Pfosten zu stehen.