Auch Gannon geht: Eagles verlieren beide Top-Trainerassistenten

Die Arizona Cardinals waren bis zuletzt das letzte von 32 NFL-Teams ohne Trainer - bis jetzt. Die Cards, in deren State Farm Stadium der Super Bowl zwischen Eagles und Chiefs (35:38) gestiegen war, bedienten sich prompt beim unterlegenen Team aus Philadelphia.

Das gibt es auch nicht alle Tage, auch wenn schlechtere Teams einer NFL-Saison gern mal bei erfolgreichen Mannschaften in deren Trainerstab räubern. Die Philadelphia Eagles erwischte es direkt nach dem verlorenen Super Bowl aber durchaus heftig.

So sickerte am früheren Dienstag und damit nur eineinhalb Tage nach dem großen Finale der National Football League durch, dass sich die Indianapolis Colts mit dem bisherigen Eagles-Offensive-Coordinator Shane Steichen (37) verstärkt hatten.

Nur Stunden später folgte diese Nachricht aus NFL-Kreisen: Auch der Defensive Coordinator zog nun einen Schlussstrich in Philly.

78 Sacks sind eine Hausnummer

Jonathan Gannon, 40 Jahre alt und erst seit 2021 bei den Eagles in seiner Funktion tätig, heuert nun als Head Coach der Arizona Cardinals an. Nach der teuren Entlassung von Kliff Kingsbury und einer schwachen Regular Season (4:13 Siege) erhoffen sich die Cards aus der NFC West gehörigen Auftrieb und wieder Mitspracherecht in Sachen Play-offs 2023/24 im Anschluss an die neue Saison ab September.

Gannon zeichnete sich in den letzten beiden Jahren erfolgreich als Defense-Macher in Philadelphia aus, auch wenn seine Truppe im Super Bowl gegen Patrick Mahomes & Co. nach der Pause 24 Punkte zuließ und so ein anfängliches 24:14 noch aus der Hand gab.

In seinem ersten Jahr 2021 hatte er die Defense gleich unter die Top 10 der Liga gebracht, nun sogar auf Platz 2 der gesamten NFL-Staffel hinter den 49ers. Inklusive Play-offs erreichten die Eagles zudem 78 Sacks - das ist der drittbeste Wert in der Geschichte der Liga.

Nun soll er seine DNS als vierter Head Coach der Cardinals in nur vier Jahren in ein neues Team einpflanzen.