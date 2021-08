Auch fürs Geschäftsjahr 2021 droht Gladbach ein dickes Minus

Im Rahmen der Mitgliederversammlung von Borussia Mönchengladbach kündigte Geschäftsführer Stephan Schippers auch für das Geschäftsjahr 2021 ein Minus an. Sportdirektor Max Eberl lobte Trainer Adi Hütter, der sich vor dem Kracher gegen den FC Bayern zuversichtlich gab.

Die bittere Wahrheit war schon im April verkündet worden und den Mitgliedern daher bekannt, als Schippers am Dienstagabend noch einmal auf die Zahlen des Geschäftsjahres 2020 einging. Ein Minus von 16,7 Millionen Euro fuhr die Borussia ein, nachdem der Verein für das Geschäftsjahr 2019 noch einen satten Nach-Steuer-Gewinn in Höhe von 12,2 Millionen Euro ausweisen konnte.

Entscheidender Faktor ist natürlich die Pandemie, die zu einem dramatischen Umsatzeinbruch führte: Die Summe der Erträge sank um 50 Millionen Euro, von 213 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2019) auf nur noch 163 Millionen Euro - trotz der Teilnahme an der Champions League in der vergangenen Saison und den daraus erzielten hohen Einnahmen, die die Kasse füllten.

"2021 nicht anders als 2020"

Für das Geschäftsjahr 2021 warnte Schippers vor erneut dunkelroten Zahlen. "Es ist schwer, im Detail etwas zu prognostizieren, weil wir zum Beispiel nicht wissen, wie es beim Thema Zuschauer weitergeht. Was man aber sagen kann: Das Jahr 2021 ist nicht anders als das Jahr 2020. Wir werden 2021 wieder ein Minus haben. COVID ist nicht weg. Und wir wissen nicht, wie lange es noch geht. Wir müssen wirtschaftlich auch weiterhin sehr behutsam vorgehen, deswegen treten wir ja auf die Bremse", erklärte der Geschäftsführer.

Die weitere Kaderplanung wird davon insofern betroffen sein, dass das Geld, das über einen Spielerverkauf (zeitnah womöglich Denis Zakaria) reinkommt, nicht mal annähernd in Neuverpflichtungen reinvestiert werden kann. Mit einem ganz großen Teil der künftigen Einnahme(n) muss das Corona-Loch gestopft werden. Außerdem wurde auch schon Geld ausgegeben, gerade erst für Linksverteidiger Luca Netz (Hertha BSC, vier Millionen Euro), davor für Hannes Wolf, Kouadio Koné sowie Trainer Adi Hütter.

Auch gilt die Maßgabe, das Gehaltsbudget des Lizenzspielerkaders runterzufahren. "Wenn bei einem Fußballverein die Zuschauer wegbleiben, dann tut das wirtschaftlich natürlich weh. Und das kann man sich auch nicht unendlich leisten", sagte Schippers. Die Borussia sei dennoch "kein Patient, wir sind nicht krank, sondern gesund", so Schippers, "aber das alles hat uns bisher viel Kraft gekostet - und wird uns auch noch einiges an Kraft kosten." Unter anderem wird der seit längerem geplante Bau des Profigebäudes auch noch weiter in die Zukunft verschoben.

Dicker Applaus für Hütter

Bevor Max Eberl auf den sportlichen Bereich einging, war der neue Cheftrainer Adi Hütter von Präsident Rolf Königs bereits vorgestellt und mit einem langen Applaus der rund 1000 anwesenden Mitglieder empfangen worden. Eberl bezeichnete Hütter als einen Trainer, der "sportliche Qualität, fachliche Kompetenz" mitbringe und gleichzeitig ein "großartiger Mensch" sei. "Mit ihm", so Borussias Sportdirektor, "haben wir einen herausragenden Trainer für uns gefunden. Er war unser Wunschkandidat und ist unser wichtigster Baustein."

Ein konkretes Saisonziel wollte Eberl nicht ausrufen, doch orientiert er sich logischerweise an den Plätzen, die eine Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb bedeuten. "Der große Wunsch ist es, dass wir uns im Laufe der Saison in eine so gute Position bringen, dass wir am Ende um die europäischen Plätze kämpfen", sagte Eberl.

Deutlicher in Sachen Saisonziel äußerte sich, wie schon im kicker-Interview (Montagausgabe), anschließend Hütter selbst. "Ich bin mir bewusst, dass die Erwartungshaltung sehr, sehr groß ist. Ich habe auch schon gesagt, dass wir zurück nach Europa wollen", erklärte der Österreicher. Und gab sich mit Blick auf den Bundesligaauftakt gegen den FC Bayern zuversichtlich: "Vielleicht können wir am Freitag auch schon zusammen den ersten großen Sieg feiern."