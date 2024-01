"Auch für mich ungewöhnlich": Humphries lässt Chisnall abblitzen und steht im Semifinale

Die Favoriten brechen ein und stürzen aus dem Ally Pally, doch Luke Humphries wehrt sich. Bislang hatte sich der Mitfavorit noch etwas durchs Turnier gehangelt, um nun zu überragen - und Dave Chisnall keine Chance zu lassen.

Während das große Favoritensterben der aktuellen Darts-WM auch am Neujahrstag nahtlos weitergegangen war und in dem bislang ohne Satzverlust marschierenden Michael van Gerwen das nächste Opfer gefunden hatte, ließ sich Luke Humphries davon nicht beeindrucken.

Der an Nummer drei gesetzte Engländer, der in dieser Saison drei Major-Turniere gewonnen hatte und vorab von den Quoten her als Top-Favorit in den Alexandra Palace gegangen war, schlug im abschließenden Viertelfinale seinen Herausforderer David "Dave" Chisnall beim First-to-5-Modus klar mit 5:1. Der Halbfinalist der 2021er Ausgabe mit dem Spitznamen "Chizzy" konnte schlicht nicht mithalten.

Tops richtet es am Ende

Gerade in den entscheidenden Momenten war Humphries wenige Tage nach dem famosen Thriller inklusive Decider gegen Joe Cullen auf den Punkt da, zog mit seinen Aufnahmen immer wieder davon, erreichte Break um Break, war kurzum einfach eine Qualitätsstufe höher unterwegs.

Abgesehen vom verlorenen zweiten Satz rollte "Cool Hand Luke" über seinen Gegner hinweg, bewies erstmals bei dieser ansonsten aus seiner Sicht bislang durchwachsenen WM-Performance wirklich erstmals ein cooles Händchen und fuhr am Ende einen letztlich nie gefährdeten 5:1-Erfolg ein - bei einem Average von über 103, sein Gegenüber kam nur auf 97,3. Außerdem stark: Humphries checkte einmal eine 164, überhaupt dreimal ein Finish von über 100 und überzeugte mit einer Checkout-Quote von über 40 Prozent (17 von 42).

Gerade das Ende war eindrucksvoll, als sich Chisnall nochmals gewehrt hatte und auf 82 gekommen war. Humphries stand hier bei 117, ging in die Wurfposition und warf schier lockerleicht 20, Triple-19 und Doppel-20 (Tops). "Chizzy" verneigte sich Sekunden später halb vor dem Sieger, lächelte und beglückwünschte diesen zum wirklich dominanten Sieg.

Humphries über das ungewöhnliche Halbfinale: "Da kann jeder triumphieren"

Direkt im Anschluss zeigte sich der Weltranglisten-3. und jetzige klare WM-Favorit strahlend vor dem "Sky Sports"-Mikrofon und sagte: "Ja, für mich war es auch ungewöhnlich, erstmals bei dieser WM vorneweg zu marschieren. Ich war im bisherigen Verlauf nicht ich selbst. Bislang war ich immer auf Comebacks angewiesen. Doch heute hab ich die Form der letzten Majors gezeigt."

Abschließend ging Humphries noch auf die nicht vorhersehbare Halbfinalkombination mit dem erst 16-jährigen Shootingstar Luke Littler, dem 2018er Weltmeister Rob Cross und dem sensationallen Michael-van-Gerwen-Bezwinger Scott Williams ein: "Das ist schon außergewöhnlich. Wenn Rob (gegen Chris Dobey nach 0:4-Satzrückstand; Anm. d. Red.) nicht so ein starkes Comeback geschafft hätte, gäbe es jetzt schon definitiv einen neuen und erstmaligen Weltmeister. Das werden jetzt auf jeden Fall spannende Halbfinals, da gibt es keine Favoriten - egal, was die Quoten sagen. Da kann jeder triumphieren. Wir sehen am Ende entweder einen neuen Champion oder einen zweifachen WM-Sieger - das ist doch toll."

