Auch für die kicker-User gilt: Lewandowski, wer sonst!

Das Votum der kicker-User ist eindeutig: Robert Lewandowski ist der beste Stürmer der fünf europäischen Top-Ligen.

Fast die Hälfte stimmt für "Lewy"

In einer Blitzumfrage kurz vor dem Start der Champions League wollte der kicker wissen, wer denn der beste Angreifer der Bundesliga, der Premier League, der Serie A, von La Liga und der Ligue 1 ihrer Meinung nach ist. 46.395 kicker-User wählten schließlich aus den 16 Top-Stürmer aus - und fast die Hälfte davon entschied sich für den Namen Robert Lewandowski.

Der 33-jährige Bayern-Goalgetter sammelte exakt 46,78 Prozent der Stimmen ein - kein Wunder bei der Treffsicherheit in der Liga. 41 Tore waren es in der vergangenen Saison, als der polnische Nationalspieler den Jahrhundert-Rekord von Gerd Müller (1971/72 - 40 Tore) ablöste. Und in dieser Spielzeit steht "Lewy" auch schon wieder bei sechs Treffern in erst vier Partien. Seine Quote in der Champions League ist ebenfalls fabelhaft, Lewandowski traf in 96 Einsätzen in der Königsklasse schon 73-mal.

Haaland: Seine Bilanzen lassen selbst Lewandowski und CR7 alt aussehen

Übertrumpft wird diese Kaltschnäuzigkeit eigentlich vom Dortmunder Erling Haaland, den immerhin 27,58 Prozent der kicker-User als nächstbesten Angreifer in Europas Top-Ligen erachten. Der Norweger absolvierte am Samstag in Leverkusen sein 47. Bundesliga-Spiel für Borussia Dortmund und hat mit seinem Doppelpack dort nun schon 45-mal ins Schwarze getroffen - atemberaubend. In der Champions League hat der 21-Jährige bislang 16 Partien absolviert und dabei 20 Tore erzielt - diese frühe Abgebrühtheit hat es in der Königsklasse noch nie gegeben - die Tormaschine Cristiano Ronaldo stand nach seinen ersten 16 CL-Partien noch ohne jedes Erfolgserlebnis da.

160 Champions-League-Spiele später sehen die kicker-User den Portugiesen als drittbesten Stürmer (8,48 Prozent), der kurz vor Transferschluss zu ManUnited zurückkehrte.

Nach dem Bundesliga-Duo und CR7 sehen die kicker-User Kylian Mbappé als viertbesten Stürmer an - mit 5,27 Prozent liegt der PSG-Star klar vor Chelsea-Angreifer Romelu Lukaku (3,78 Prozent) und seinem neuen PSG-Teamkollegen Lionel Messi (3,45).

Spieler Prozent (Stimmen) Robert Lewandowski 46,78% Erling Haaland 27,59% Cristiano Ronaldo 8,47% Kylian Mbappé 5,28% Romelu Lukaku 3,78% Lionel Messi 3,44% Zlatan Ibrahimovic 1,50% Mo Salah 0,77% Karim Benzema 0,72% Memphis Depay 0,43% Harry Kane 0,39% Ciro Immobile 0,32% Alvaro Morata 0,17% Luis Suarez 0,15% Neymar 0,13% Antoine Griezmann 0,10%

