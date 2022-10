Auch Freiburgs Co-Trainer Baier positiv

Lars Voßler und Julian Schuster werden den SC Freiburg im Auswärtsspiel bei Hertha BSC (Sonntag, 17.30 Uhr) als Trainer betreuen. Patrick Baier wurde mittlerweile auch positiv getestet. Michael Gregoritsch ist mit nach Berlin gereist.

Nach dem dritten Sieg im dritten internationalen Spiel gegen Nantes war Co-Trainer Patrick Baier "wahnsinnig zufrieden, es war eine großartige Energie auf dem Platz". Und die hatte der 54-Jährige auch an der Seitenlinie als Vertreter des Corona-erkrankten Christian Streich investiert, auch wenn er äußerlich sehr ruhig wirkte. "Es ist schon so, dass du da ordentlich Energie lässt, es schon noch mal etwas anderes ist, als von oben in Ruhe runter zu schauen." Normalerweise sitzt Baier bei den Spielen auf der Tribüne, analysiert von dort und schneidet für die Pause ein paar Szenen zusammen.

Diesmal wird er weder auf der Bank noch auf der Tribüne sitzen, denn er wurde ebenfalls positiv auf Corona getestet. Da auch Streich und Co-Trainer Florian Bruns weiterhin ausfallen, werden am Sonntag der inzwischen freigetestete Lars Voßler und wie am Donnerstag Julian Schuster das Team betreuen. Bei den Spielern gibt es keine Fälle, teilte der Sport-Club am Samstagnachmittag mit.

Die Gruppe "hintendran" hat es schwer

Rund um die Partie gegen Nantes hatte Baier auch die unangenehmen Seiten des Jobs von Streich näher kennengelernt. "Heute bin ich mal derjenige, der dem einen oder anderen mitteilen musste, dass ich ihn nicht bringen konnte, das tut weh", sagte er nach dem 2:0-Erfolg, "es ist total schwierig für dir Gruppe hintendran aktuell, das ist auch nicht einfach zu moderieren. Da sind auch Spieler dabei, die sich diese Euro-League erarbeitet haben und jetzt mitunter zuschauen müssen." Andererseits liefere die Mannschaft seit Wochen "das ab, was sie abliefert, dann ist es schwierig, daran zu kratzen", erklärte Baier.

Gegen Nantes hatte der Sport-Club zum fünften Mal in Folge mit der gleichen Startelf gespielt. Das dürfte sich wohl in Berlin ändern, kündigte der Freiburger Co-Trainer am späten Donnerstagabend an. Und das nicht nur, weil bei Michael Gregoritsch (Beckenprellung) der Einsatz nach seiner frühen Auswechslung gegen Nantes fraglich war. Allerdings ist der Österreicher mit nach Berlin gereist. "Der eine oder andere war richtig an der Kante, das kann man nicht fünf Wochen so durchspielen, das geht nicht", sagte Baier. Verzichten muss der Sport-Club weiterhin auf Roland Sallai (Augenbodenfraktur), Hugo Siquet (Bänderdehnung) und Manuel Gulde (muskuläre Probleme).

Erste Rückkehr nach Berlin seit dem Finale

Für den Sport-Club ist das Spiel bei Hertha BSC die erste Rückkehr in die Hauptstadt seit dem Pokalfinale im Mai, an das die Freiburger gemischte Erinnerungen haben - einerseits an die große Party mit mehreren zehntausend Fans in Stadt und Stadion, andererseits an das verwehrte Happy End durch das verlorene Elfmeterschießen gegen Leipzig. Jetzt bekommt es der SC - begleitet von rund 1.500 Fans - im Olympiastadion mit dem eigentlichen Hausherren zu tun, gegen den die Breisgauer zuletzt eine gute Bilanz hatten. Sie gewannen vier der jüngsten fünf Bundesligaduelle, in der Vorsaison waren es beide Spiele mit insgesamt 5:1 Toren (2:1 in Berlin und 3:0 in Freiburg). Beim Auswärtsspiel fielen beide Tore nach einer Ecke von Christian Günter, Joker Nils Petersen erzielte den sehenswerten Siegtreffer. Er könnte diesmal auch von Beginn an spielen, wenn Gregoritsch noch nicht ganz fit sein sollte.

Insgesamt präsentierten sich die Freiburger in fremden Stadien stark. Sie verloren nur eines der jüngsten zehn Auswärtsspiele, mit 1:2 in Leverkusen, ansonsten gab es sechs Siege und drei Remis. Und in drei der vier Auswärtsspiele dieser Saison kassierte Freiburg kein Gegentor. Im Olympiastadion kann der Sport-Club einen Vereinsrekord ausbauen: Mit 17 Punkten nach acht Spieltagen übertrafen die Freiburger gegen Mainz ihre Bestmarke aus der Vorsaison, als zu diesem Zeitpunkt 16 Punkte zu Buche standen.