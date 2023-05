Auch finanziell: Neuendorf fordert mehr Unterstützung von der Politik für Heim-EM

Bernd Neuendorf hat die Politik dazu aufgefordert, sich mehr für die Heim-EM 2024 zu engagieren. Auch über den TV-Streit rund um die Frauen-WM 2023 sprach der DFB-Boss.

"Im Vergleich zur WM 2006 ist es aus meiner Sicht nicht ausreichend, was bislang passiert. Die Bundesregierung, aber auch die Länder verkennen ein Stück weit die Chance, die mit dem Turnier einhergeht", sagte der 61-Jährige im SID-Interview. Die Erwartungen an den DFB und die UEFA seien hoch, "aber ich glaube, dass auch die Politik die Aufgabe hat, das Turnier noch stärker in den Blick zu nehmen, indem man spannende Veranstaltungen plant und Initiativen ergreift", sagte Neuendorf. Es komme "nicht so häufig vor, dass man ein solches Turnier im eigenen Land hat". Eine bessere Gelegenheit "für unser Land und seine Vorzüge zu werben", gebe es kaum.

Dabei hofft Neuendorf auch auf mehr finanzielle Unterstützung als bislang geplant. Im Haushalt für die Kultur- und Medienpolitik seien bislang "13,2 Millionen Euro für dieses Sportgroßereignis vorgesehen", sagte Neuendorf: "Das ist - vorsichtig formuliert - überschaubar. Wir haben verschiedene Projekte in der Pipeline, die würden wir gerne umsetzen, dafür braucht es aber auch die Unterstützung." Er sehe die Verantwortung für eine gelungene EM "nicht allein bei den Fußballverbänden".

Neuendorf will beim Rechtepoker vermitteln

Es ist nicht die einzige Sorge des DFB-Präsidenten. Im festgefahrenen TV-Rechtepoker für die Frauen-WM sieht sich Neuendorf in einer Vermittlerrolle zwischen FIFA und den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern. "Ich führe im Hintergrund Gespräche und möchte gerne dazu beitragen, dass wirklich ernsthafte Verhandlungen über eine Lösung stattfinden", sagte er mit Blick auf das Turnier in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August). Jeder müsse "sich die Frage beantworten, was es für den Fußball bedeutet, wenn wir das Turnier nicht zeigen", ergänzte der DFB-Boss, der zudem Mitglied im FIFA-Council ist: "Das käme alle Beteiligten teuer zu stehen und wäre mit einem enormen Imageverlust verbunden. Ich glaube, dass es eine Lösung geben kann und muss. Ich werde jedenfalls, so gut es geht, darauf hinwirken."

Knapp zwei Monate vor Turnierbeginn hat die FIFA mit den Fernsehsendern aus den fünf großen europäischen Nationen noch keine Einigung über die Rechtevergabe für die WM-Endrunde erzielt. FIFA-Präsident Gianni Infantino wirft den öffentlich-rechtlichen Sendern zu geringe Angebote vor und droht mit einem TV-Blackout. ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky sprach in der FAZ zuletzt dagegen von einem "marktgerechten Angebot".

Nach kicker-Informationen liegt das Angebot von ARD und ZDF "bei fünf Millionen Euro", der Weltverband will angeblich zehn Millionen. Kritiker werfen der FIFA Geldgier unter dem Deckmantel der Geschlechtergerechtigkeit vor. Sie verlangen vom Weltverband stattdessen, Teile der immensen Einnahmen aus dem Männerbereich an die Frauen zu verteilen.