Auch Fenyö erhält Profivertrag bei der Eintracht

Nach Junior Awusi Boddien und Anas Alaoui hat Eintracht Frankfurt einen weiteren Nachwuchsspieler mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, hat Noah Fenyö bis 2026 mit einer Option auf ein weiteres Jahr bei den Adlerträgern unterschrieben. Mit 2220 Spielminuten in 26 Partien (2 Tore, 2 Vorlagen) war der zentrale Mittelfeldspieler und Kapitän vergangene Saison der Dauerbrenner der Eintracht in der U-19-Bundesliga.