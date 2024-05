Auch Fagioli steht nach Wettskandal im vorläufigen EM-Kader Italiens

Seit Donnerstag ist auch der vorläufige EM-Kader von Titelverteidiger Italien bekannt. Zehn amtierende Europameister stehen im Kader von Luciano Spalletti - und überraschend auch Nicolo Fagioli.

"1055 Tage nach dem Triumph in Wembley beginnt für die Nationalmannschaft ein neues europäisches Abenteuer", schreibt Italien an diesem Donnerstag auf seiner Verbandswebsite. Am 31. Mai kommt die Squadra Azzurra in Coverciano zusammen, um sich auf die Mission Titelverteidigung vorzubereiten.

Cheftrainer Luciano Spalletti berief dafür einen 30 Spieler umfassenden Kader, den der ehemalige Napoli-Erfolgscoach am 6. Juni auf 26 Profis reduzieren wird. Seine Nominierung verdiente sich Riccardo Calafiori, der Verteidiger spielte mit Bologna eine überragende Saison und qualifizierte sich für die Königsklasse. Auf sein erstes A-Länderspiel wartet der 22-Jährige noch.

Durchaus überraschend kommt die Berufung von Nicolo Fagioli, der nur ein Länderspiel mehr als Calafiori vorweisen kann. Der 23-jährige Mittelfeldspieler in Diensten von Juventus Turin hatte nach siebenmonatiger Sperre wegen eines Wettskandals erst am vergangenen Montag sein Comeback gefeiert - beim 3:3 in Bologna. Das bis dato einzige Länderspiel absolvierte Fagioli im November 2022 gegen Albanien (3:1).

EM-Quarter in Iserlohn - "Todesgruppe" B wartet

Im Kader von Spalletti finden sich derweil zehn Europameister von 2021 wieder: Die Torhüter Gianluigi Donnarumma (PSG) und Alex Meret (Napoli), die Verteidiger Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni (beide Inter) und Giovanni di Lorenzo (Napoli), die Mittelfeldspieler Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma) und Jorginho (Arsenal) sowie die Stürmer Federico Chiesa (Juventus) und Giacomo Raspadori (Napoli).

Erst zum zweiten Mal einberufen wurden Raoul Bellanova (FC Turin) und Michael Folorunsho (Verona), die bei den beiden Freundschaftsspielen in den USA gegen Venezuela (2:1) und Ecuador (2:0) "reinschnuppern" durften. Bellanova wurde einmal eingewechselt, Folorunsho ist noch ohne Einsatz.

In Vorbereitung auf die EM in Deutschland stehen noch zwei Länderspiele an: Am 4. Juni geht es in Bologna gegen die Türkei, am 9. Juni dann gegen Bosnien und Herzegowina in Empoli.

Am 10. Juni reist die italienische Nationalmannschaft nach Deutschland, wo sie ihr Hauptquartier im Hotel VierJahreszeiten in Iserlohn aufschlagen wird. In der "Todesgruppe" B geht es am 15. Juni (21 Uhr) in Dortmund gegen Albanien, am 20. Juni auf Schalke gegen Spanien und am 24. Juni in Leipzig gegen Kroatien.

Italiens vorläufiger EM-Kader auf einen Blick:

Tor: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham)

Abwehr: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (FC Turin), Alessandro Buongiorno (FC Turin), Riccardo Calafiori (FC Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta)

Mittelfeld: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolo Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (FC Turin)

Angriff: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (FC Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (CFC Genua), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)