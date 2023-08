Auch Everton bei Gladbachs Elvedi mit im Rennen?

Seit Wochen zieht sich der geplante Transfer von Gladbachs Nico Elvedi zu den Wolverhampton Wanderers hin. Jetzt soll sich ein anderer Premier-League-Klub ins Werben um den Verteidiger eingeschaltet haben.

Seit Sonntagabend befindet sich der FC Everton mit im Rennen um den Schweizer Nationalspieler und hat entsprechende Gespräche geführt. Das berichtet Sky-Reporter Gianluca Di Marzio aus Italien. Everton gegen Wolverhampton - auf dem Platz standen sich beide Klubs gerade erst gegenüber, wobei sich am Samstag die Wolves auswärts mit 1:0 durchsetzen konnten. Mit der Folge, dass Everton weiter das Tabellenende in der Premier League ziert und nun nach drei Spieltagen bei drei Niederlagen mit 0:6 Toren steht. Wolverhampton liegt nach dem ersten Saisonsieg auf Platz 15.

Nunes-Transfer als erstes Dominosteinchen

Die Wolves gelten seit Mitte Juli als Top-Favorit auf die Verpflichtung von Elvedi. Offenbar müssen sie aber erst verkaufen und zunächst Geld einnehmen, bevor sie selbst kaufen können. Den Transferstau auflösen könnte daher ein Wechsel von Matheus Nunes, den Manchester City gerne holen würde. Geht der Deal über die Bühne, könnte für Elvedi der Weg frei sein.

In Gladbach jedenfalls will man einen möglichen Transfer des Innenverteidigers, dessen Vertrag nur noch bis 2024 läuft, nicht gefährden. Aus diesem Grund stand Elvedi am Samstag zum zweiten Mal nicht im Bundesliga-Kader. Das Risiko einer Verletzung soll minimiert werden; außerdem fehlt dem Abwehrspieler, der sich seit längerem nur noch im Trainingsmodus befindet, aktuell die Wettkampfpraxis.

Mit Wöber ist bereits Ersatz in Gladbach

Die Ausgangslage bleibt aber unverändert: Die Borussen würden Elvedi nach acht Jahren ziehen lassen und ihn bei einem entsprechenden Angebot abgeben. Schon im Juli war der 26-Jährige mit einem Wechselwunsch an die Gladbacher Verantwortlichen herangetreten. Im Trainingslager am Tegernsee hatte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus die Abwanderungsgedanken von Elvedi bestätigt. "Nico hat acht Jahre bei uns hervorragend performt. Dass für ihn jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, eine neue Herausforderung zu suchen, ist nicht verwerflich. Er hat uns gesagt, dass er etwas Neues machen will. Das verstehen wir", so Virkus Ende Juli in Rottach-Egern.

Als Vorgriff auf einen Elvedi-Abschied wurde dann nach der Rückkehr aus dem Trainingslager Maximilian Wöber von Leeds United ausgeliehen. Der Österreicher hat auch Elvedis einstige Stammposition links in der Innenverteidigung übernommen.