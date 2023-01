"Auch eine Warnung": DEB arbeitet die U 20-Klatsche auf

Das 1:11 der deutschen U 20 bei der Eishockey-WM in Kanada gegen die USA hallt nach, das Viertelfinal-Desaster schmerzt.

7:22 Tore in der Vorrunde, zwei deftige Niederlagen gegen Kanada (2:11) und Tschechien (1:8) - der deutsche Nachwuchs präsentierte sich nicht gerade von seiner besten Seite. "Körperlich, läuferisch und technisch sind wir unterlegen", meinte Trainer Tobias Abstreiter, sein Team konnte nicht mit der Weltspitze mithalten.

Auch nicht im Viertelfinale gegen die USA. Nach neun Minuten stand es bereits 0:3, am Ende gab es ein 1:11-Fiasko. "Wir haben gar keine Chance gehabt auf dem Level", sagte Abstreiter dem SID. "Da sind wir leider weit weg von der Weltspitze. Wir sind nicht in der Lage, so ein Spiel eng zu halten und vom Ergebnis her so zu gestalten, dass wir irgendwo in die Nähe einer Überraschung kommen."

Überraschend kam für Abstreiter zumindest nicht, wie es zu dem unbefriedigenden Abschneiden kam. "Die Jungs spielen in sieben Tagen fünf Spiele, spielen in ihren Heimatvereinen aber relativ wenig. Das kann nicht funktionieren. Man kann auf dem Level nur mithalten, wenn man auch zu Hause viel Eiszeit bekommt. Mit wenig Eiszeit haben die Spieler einfach Probleme, da mitzuhalten."

Abstreiter und Künast sehen viel Verbesserungspotenzial

Am Ende war Abstreiter dennoch "sehr positiv gestimmt. Die Jungs haben voll mitgezogen. Für uns ist das Viertelfinale ein guter Erfolg." Auf dem sich der DEB-Nachwuchs, der nur gegen Österreich gewonnen hatte (4:2), jedoch nicht ausruhen darf. "Es ist aber auch eine Warnung, dass es ganz schnell anders ausgehen kann und wir auch etwas ändern müssen."

Das sieht auch DEB-Sportdirektor Christian Künast so, es gebe viel Verbesserungspotenzial für die Zukunft. Dem DEB-Nachwuchs habe in Kanada "einfach noch sehr viel" gefehlt.