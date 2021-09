"Auch eine Charakterfrage": Matarazzo fordert eine Reaktion

Nach vier Spielen ohne Sieg ist Pellegrino Matarazzo unzufrieden mit seiner Mannschaft. Der Trainer des VfB Stuttgart will am Sonntag (15.30 Uhr) in Bochum eine Reaktion sehen. Er fordert von seinen Spielern mehr Energie, mehr Zug zum Tor und eine andere Defensivhaltung.

Die Partie bei Aufsteiger Bochum bezeichnet Matarazzo als "Schlüsselspiel". Sein Fokus liegt dabei nicht auf der Tabelle, in der Stuttgart aktuell mit vier Punkten auf Platz 14 steht, sondern auf den jüngsten Leistungen. "Ich beziehe es auf die Tatsache, dass nicht alles so rosig war in den letzten Wochen", erklärte Matarazzo am Freitag und machte deutlich: "Es war Sand im Getriebe, die Leistungen haben mir nicht gepasst. Für mich geht es darum, eine Reaktion zu zeigen. Die Energie, die entstehen kann, ist auch eine Charakterfrage. Es ist ein wichtiges Spiel, um zu sehen, was können wir und was wollen wir?"

Matarazzo kritisiert: "Das ist Einstellungssache"

Bereits unmittelbar nach dem 1:3 gegen Leverkusen hatte der VfB-Coach seine Unzufriedenheit deutlich gemacht, nun zählte er die Defizite erneut auf. "Mir hat unser Vorwärtsgang gefehlt", beklagt Matarazzo. Er vermisst den Zug zum Tor, Sprints in freie Räume, Pässe in die Tiefe, generell Aktionen, die das Spiel beschleunigen. Nach zwölf Gegentoren in fünf Spielen kritisiert der Trainer auch das Defensivverhalten seines Teams. "Die letzte Konsequenz zu verteidigen, eine Flanke zu blocken, ein Kopfballduell zu gewinnen - das ist Einstellungssache", betont er.

Der VfB muss sich also deutlich steigern. Nach den Eindrücken unter der Woche ist Matarazzo immerhin zuversichtlich, dass dies gelingt: "Wir zeigen eine gute Energie im Training und hoffen, dass wir das auch am Sonntag hinbekommen." Die Schwaben können in Bochum erstmals auf Neuzugang Chris Führich zurückgreifen, der nach einem Schlüsselbeinbruch in den Kader rücken soll und eine Option als Joker ist. Philipp Förster (Infekt) und Wahid Faghir (Oberschenkelprobleme) fallen hingegen weiter aus.