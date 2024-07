Auch ein Notizbuch hilft nicht: Niemeier streicht die Segel

Auch für Jule Niemeier ist in Wimbledon früh Endstation. Die Hoffnungen bei den Frauen ruhen aus deutscher Sicht nun auf Laura Siegemund.

Zwei Jahre nach ihrem völlig überraschenden Viertelfinaleinzug ist Wimbledon für Jule Niemeier zum zweiten Mal nacheinander nach der zweiten Runde beendet. Die 24 Jahre alte Dortmunderin zog am Donnerstag beim Rasenklassiker in London gegen die Ukrainerin Elina Svitolina mit 3:6, 4:6 den Kürzeren.

Wimbledon 2024 Die Duelle der Deutschen

Anfang des zweiten Satzes holte Niemeier ein Notizbuch hervor und las etwas auf Zetteln nach, sie musste aber nach 75 Minuten ihrer Gegnerin gratulieren. In Runde eins hatte Niemeier tags zuvor gegen die Schweizerin Viktorija Golubic überzeugt.

Bei den Frauen ist somit Laura Siegemund die einzige verbliebene Deutsche im Feld. Die Schwäbin spielte ebenfalls am Abend gegen Elena Rybakina aus Kasachstan.

Altmaier verliert Krimi

Zuvor hatte am Donnerstag bei den Herren der Kempener Daniel Altmaier in einem Fünf-Satz-Match gegen den Kanadier Denis Shapovalov den Sprung in die dritte Runde verpasst.