"Auch ein bisschen Krieger": Andrade nutzt die Gunst der Stunde

Zwei nominelle Linksverteidiger fallen bei Arminia derzeit aus. Die vermeintliche Nummer drei machte beim Heimsieg gegen Bochum Werbung in eigener Sache - und Appetit auf mehr.

Es war für ihn die positive Szene des Spiels schlechthin. Unweit der eigenen Eckfahne geriet Andres Andrade in eine schwierige Pressingsituation gegen gleich mehrere Bochumer Gegenspieler. Doch der Bielefelder Linksverteidiger biss sich in die Zweikämpfe, eroberte den Ball, verlor ihn, holte ihn wieder und spielte aus dem Druck heraus unter dem lautstarken Applaus der auf dieser Seite voll besetzten Kurve eine starke Eröffnung.

Eine Top-Aktion des Panamaers, der zuvor beim 2:0-Heimsieg gegen den VfL allerdings einmal ins Schwitzen kam. Ein einziges Mal enteilte ihm der bekannt schnelle Gerrit Holtmann nach einem Steilpass, Torhüter Stefan Ortega Moreno musste mit einer Glanztat retten und das drohende 0:1 verhindern.

"Dieses Laufduell kannst du gegen Holtmann nicht verteidigen. Das ist einfach so, da darf ich ihm keinen Vorwurf machen", zeigte sich Trainer Frank Kramer verständnisvoll und fand ansonsten Gefallen am Auftritt des Panamaers, der 2018 beim Linker ASK in Österreich die europäische Bühne betrat und im Sommer nach Bielefeld wechselte. "Bei allem anderen war Andres sehr präsent, sehr klar, sehr ruhig. Er ist ein super Fußballer, das wissen wir alle. Und heute war er dann auch so ein bisschen Krieger. Ich weiß nicht, wie viele Duelle er gewonnen hat, aber so arg viel hat er nicht abgebeben. Er war einfach gut im Spiel."

53 Prozent seiner Zweikämpfe hatte Andrade am Ende gewonnen. Das war mehr als der Mannschaftsschnitt in dieser Partie (48 Prozent) und auch mehr als er bisher selbst anteilsmäßig in der Bundesliga für sich entschied (46 Prozent). Fazit seines Trainers: "Er hat für mich ein sehr gutes Spiel gemacht und defensiv sehr gut gestanden."

Linke Abwehrseite als Problemzone

Für Kramer war nicht unwichtig, dass auf der rechten Seite Cedric Brunner und gegenüber eben dieser Andrade gegen die flinken Bochumer Außen funktionierten. Zumal die linke Abwehrseite immer wieder zur Problemzone der Bielefelder zu werden droht. Nach dem Abgang von Anderson Lucoqui zum 1. FSV Mainz 05 konnte der Däne Jacob Laursen das drohende Vakuum bislang am besten ausfüllen, überraschte und überzeugte bei einigen Einsätzen und erzielte für die offensivschwachen Ostwestfalen bereits zwei Saisontore. Doch der 27-Jährige entpuppt sich immer wieder auch als recht verletzungsanfällig. Da mit Genua-Leihgabe Lennart Czyborra die nominelle Alternative nach einer Blinddarm-Operation ebenfalls ausfiel, war der Weg für Andrade frei.

Andrade und der Appetit auf mehr

Der 23-Jährige nutzte vorerst die Gunst der Stunde und machte Appetit auf mehr. Sehr wahrscheinlich, dass der 14-malige Nationalspieler seines Landes den sieben bisherigen Bundesligaeinsätzen (drei von Beginn an) am nächsten Samstag zum Jahresausklang in Leipzig einen weiteren im Bielefelder Dress folgen lassen darf.