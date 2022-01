Auch Düsseldorf sagt Trainingslager ab

Nach dem FC Schalke sagt auch Fortuna Düsseldorf sein im Süden Europas geplantes Trainingslager ab. Wegen der aktuellen Corona-Lage bereiten sich die Fortunen in Düsseldorf vor.

Angedacht war ein Trainingslager im spanischen Marbella, das die Mannschaft von Christian Preußer in der kommenden Woche antreten wollte. Doch der Zweitligist sagte die Reise aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens ab, das Team wird nun ab Montag (3. Januar) die Vorbereitung in Düsseldorf absolvieren.

"Nach intensiven Gesprächen zwischen dem Gesundheitsamt, der sportlichen Führung und der medizinischen Abteilung der Fortuna haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, nicht nach Spanien zu reisen. Nach der neuesten Informationslage zur rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante sind wir der Empfehlung der medizinischen Entscheidungsstellen gefolgt, die Reise nach Spanien nicht anzutreten", sagte Mannschaftsarzt Dr. Ulf Becker.

Die Entscheidung, nicht nach Marbella zu reisen, war aufgrund des rasanten Anstiegs der Corona-Infektionen in Spanien unumgänglich. Sportvorstand Uwe Klein

"Die Entscheidung, nicht nach Marbella zu reisen, war aufgrund des rasanten Anstiegs der Corona-Infektionen in Spanien unumgänglich. Wir haben in den vergangenen zwei Wochen die Lage in Spanien genau beobachtet und viele Gespräche geführt. Daher haben wir parallel zur Entscheidungsfindung einen alternativen Plan erarbeitet, so dass sich das Team am Montag in Düsseldorf bestmöglich auf die verbleibenden Saisonspiele vorbereiten kann", so Sportvorstand Uwe Klein. Die Mannschaft wird dementsprechend die Plätze des Arena-Sportparks und der Merkur Spiel-Arena nutzen.

Zwei Wochen bis Bremen

Düsseldorf holte aus den beiden letzten Heimspielen vor der Winterpause gegen den FC St. Pauli (1:1) und den SV Sandhausen (0:1) nur einen Zähler und beendete das Jahr auf Platz 13 mit nur drei Punkten Vorsprung vor dem Relegationsrang. Weiter geht es für die Preußer-Elf am 15. Januar mit dem Auswärtsspiel in Bremen.