Auch der Eckernförder SV ist dabei: Drei Meisterrunden-Tickets vergeben

Während der TSB Flensburg beim Remis im Top-Spiel gegen den TSV Bordesholm zurückkam, sicherte sich der Eckernförder SV gegen den TSV Altenholz den Klassenerhalt. Türkspor Kiel und der SV Frisia 03 spielen den letzten Platz in der Meisterrunde aus.

Das Spitzenspiel der Oberliga Schleswig-Holstein Nord endete mit einem Remis: Bis in die Schlussphase hinein sah der heimische TSV Bordesholm gegen den TSB Flensburg allerdings noch wie der sichere Sieger aus, dann aber sorgte ein von Can verwandelter Strafstoß (82.) für den 1:2-Anschluss - und in der Nachspielzeit Meyer doch noch für den umjubelten Ausgleich der Flensburger (90.+4). Bordesholm war zuvor nach einer überlegen geführten ersten Hälfte hochverdient mit einer 2:0-Führung (Klimmek, 20./Özkan, 29.) in die Pause gegangen. In Durchgang zwei dann wachte der TSB auf und kam mit einem Kraftakt zurück.

Den Platz in der anstehenden Meisterrunde haben beide sicher - und auch der Eckernförder SV hat sich für selbige mit einem 1:0-Erfolg über den TSV Altenholz qualifiziert. Für das Tor des Tages in einem insgesamt ereignisarmen Spiel sorgte Mohr kurz nach Wiederanpfiff mit einem Schuss aus gut 18 Metern (51.). Die Altenholzer übrigens beendeten dieses Duell zu neunt: In der Schlussphase flogen sowohl Jessen mit der Ampel und Keeper Detlefsen mit glatt Rot vom Platz. Vor der Saison als Abstiegskandidat gehandelt, hat der Eckernförder SV damit den Klassenerhalt sicher.

Cokgez verlässt Türkspor Kiel

Um den letzten verbleibenden Platz in der Meisterrunde kämpfen nun Türkspor Kiel und der SV Frisia 03. Die Kieler, bei denen bekannt wurde, dass Coach Onur Cokgez den Verein zum Saisonende verlassen wird, gewannen mit 6:2 bei Schlusslicht TSV Kronshagen. Von Beginn an übernahm Türkspor dabei das Kommando und spielte wie entfesselt auf. Nach 24 Minuten war die Partie durch teils schön herausgespielte Treffer von Yildirimer (10.), Erkocu (12.) und Volkers (24.) entschieden. Bahrs Sonntagsschuss zum 1:3 kurz vor der Pause war der einzige Lichtblick der abstiegsbedrohten Heimelf (44.). Bis zur 80. Minute allerdings zeigte sich Inter weiter ohne Gnade und machte - auch bedingt durch zahlreiche Nachlässigkeiten in der Heim-Defensive - das halbe Dutzend voll (Zinkondo, 58./Akbaka, 63/Acer, 80.). Der 2:6-Endstand fiel durch einen Strafstoß von Krege (85.).

Mit einem Spiel und zwei Zähler mehr als Frisia 03 haben die Kieler Rang vier inne, weil der Kontrahent gegen die Weiche-Reserve nicht über ein 2:2 hinauskam. Frisia zeigte sich dabei motiviert und mit enormer Leidenschaft, war unterm Strich auch spielbestimmend. Weil aber zu wenige der sich bietenden Chancen genutzt wurden, lief man nach torloser ersten Halbzeit plötzlich einem 0:2-Rückstand hinterher (Kurt, 61./Shahif, 76.). Dank einer intensiven Schlussphase erkämpfte sich Frisia letztlich noch den hochverdienten Punkt: Zuth sorgte für den Anschluss (78.), Heider für den 2:2-Ausgleich (89.). Die Entscheidung um den letzten Platz der Meisterrunde fällt wohl am kommenden Wochenende, wenn Inter Türkspor und Frisia 03 direkt aufeinandertreffen.