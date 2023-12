Auch dank Klos: Kniat hat offensiv genug Optionen

Der Oktober war nach der 1:3-Derbyschlappe im benachbarten Verl fast noch ein goldener für die Bielefelder Arminia. Seither punktet der DSC stabil, auch wenn sich der Weg in Richtung obere Tabellenhälfte als steinig erweist.

Das 2:2 beim Halleschen FC am vergangenen Drittliga-Spieltag war das vierte Unentschieden der Arminen in Reihe, seit dem 28. Oktober (4:0 gegen Ingolstadt) sind die Ostwestfalen in der Liga ohne Sieg. Mit knapp negativer Bilanz (5/7/6) ist der Absteiger damit 13. und hat acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Größere Sorgen muss man sich um die Mannschaft um Kapitän Fabian Klos also nicht machen. Auch wenn das Ziel die obere Tabellenhälfte ist.

Der Weg dorthin erweist sich als sehr mühsam. Dank Niederlagen der Konkurrenz entfernt sich die Arminia zwar Punkt für Punkt von den Abstiegsplätzen, doch so richtig von der Stelle kommt man nicht.

Offensive Wucht und Resilienz

Einige Indizien sprechen unteressen dafür, dass der DSC das Kalenderjahr in einem stabilen Zustand abschließen wird (Heimspiele gegen 1860 München und Dynamo Dresden stehen noch aus).

Da ist zum einen die offensive Wucht, mit der Halle am Freitagabend in der eigenen Hälfte eingeschnürt wurde und mit der sich die Ostwestfalen jede Menge Torchancen erspielten. Zum anderen stehen Trainer Mitch Kniat in der Offensive trotz des langfristigen Ausfalls von Angreifer Noah Sarenren Bazee einige Alternativen zur Verfügung, die er jederzeit bringen kann.

Dazu kommt, dass sich Bielefeld zuletzt nicht von Rückschlägen aus der Bahn werfen ließ, das zeigen auch die beiden jüngsten Partien. Denn sowohl gegen Aue (1:1) als auch in Halle retteten die Arminen nach Rückstand kurz vor Schluss wenigstens noch einen Zähler. Die Schlussfolgerung von Klos: "Die Mannschaft lebt brutal, die lässt sich durch nichts unterkriegen", sagte der Kapitän.

Mizuta und Boujellab trainieren individuell

Zur Personallage: Mit Kaito Mizuta und Nassim Boujellab fallen die beiden Mittelfeldspieler, die in Halle zur Pause angeschlagen rausmussten, nicht länger aus, wenngleich sie am Montag beim Auftakt in die Trainingswoche individuell übten. Weder die leichten Probleme in der Oberschenkelmuskulatur beim Torschützen zum 1:0, Mizuta, noch Boujellabs Brummschädel - er hat auch ein Hämatom im Gesicht - nach einem Zusammenprall ziehen eine Zwangspause nach sich. Leandro Putaro fehlte laut "Neue Westfälische" wegen einer Erkältung. Gerrit Gohlke (nach Meniskus-OP) arbeitet derzeit in Bielefeld an seinem Comeback, heißt es.