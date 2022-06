Auch dank der "Wucht der Fans": Dynamo verpflichtet Müller aus Halle

Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden hat sich auf der Torhüter-Position verstärkt und Sven Müller vom künftigen Ligarivalen Hallescher FC geholt.

Neu an der Elbe: Sven Müller. Getty Images

Der 1,90 Meter große Müller kommt ablösefrei vom HFC nach Elbflorenz und unterschrieb bei Dynamo einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Der 26-Jährige erhält die Rückennummer eins.

Ralf Becker, Sportgeschäftsführer der SG Dynamo Dresden, sagte zum Transfer: "Mit Sven Müller haben wir einen erfahrenen Drittligatorwart verpflichtet. Er hat gezeigt, dass er auf einem starken Niveau spielen kann und bringt alles mit, was wir uns für diese Position wünschen." Der Schlussmann zeichne sich zudem durch "ein hohes Verantwortungsbewusstsein" sowie Reaktionsschnelligkeit und Selbstbewusstsein aus. Die Dresdner trauen ihm eine "entscheidende Rolle" bei der SGD zu.

"Wucht der Fans" und Tradition reizten

"Ich freue mich sehr über den Wechsel zu Dynamo Dresden und auf die kommende Saison", so Müller nach der sportmedizinischen Untersuchung. Sein neuer Arbeitgeber sei "mit der Wucht seiner Fans und der großen Tradition eine echte Hausnummer im deutschen Fußball" und daher sehr reizvoll für ihn gewesen.

Der gebürtige Kölner durchlief den Nachwuchsbereich des "Effzeh", ehe er für zwei Jahre beim Karlsruher SC unter Vertrag stand und dann nach Halle weiterzog. An der Saale war Müller 2020/21 Stammtorwart, vergangene Spielzeit verdrängte ihn Youngster Tim Schreiber (künftig von RB Leipzig an Holstein Kiel ausgeliehen) aus dem Kasten und Müller bekam nur noch sieben Einsätze in der Liga (kicker-Notenschnitt 2,79).