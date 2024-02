Auch dank Behrens: Wolfsburg wieder mit Kopf, aber noch nicht mit Köpfchen

Der VfL Wolfsburg hat beim 2:2 in Frankfurt die Anzahl seiner Kopfballtreffer in dieser Saison mit einem Schlag verdoppelt. Mit Kevin Behrens kam im Winter ein gewünschter Zielspieler - der noch auf seinen ersten Sieg wartet.

199 Flanken brachte der VfL Wolfsburg in dieser Saison aus dem Spiel heraus in die Strafräume der Gegner, damit bewegt sich die Mannschaft von Trainer Niko Kovac im Mittelfeld der Liga. Auf Kopfballtore war das Spiel des Kroaten bislang ohnehin nicht ausgelegt. Bis vor kurzem stand nur eines zu Buche, am 12. Spieltag hatte Jonas Wind per Kopf beim 2:1 gegen Leipzig getroffen - unter gütiger Mithilfe von RB-Keeper Jonas Blaswich. Mittlerweile ist der VfL aber auf den Kopf gekommen - die letzten drei Treffer erzielte Wolfsburg mit dem Schädel.

Den Anfang dieser Serie machte Yannick Gerhardt gegen Dortmund (1:1), nun legten Maxence Lacroix und Kevin Behrens gegen Frankfurt nach. Für Letzteren eine Befreiung, hatte er doch letztmals am 2. Spieltag getroffen, damals noch für Union Berlin. Seine vier Saisontreffer erzielte er an den ersten beiden Spieltagen - allesamt per Kopf. Nun das Ende der Durststrecke, eine Flanke von Joakim Maehle köpfte er gekonnt ein. "Ich freue mich sehr, dass ich wieder getroffen habe."

Zwei Führungen verspielt: "Mut und Selbstvertrauen gefehlt"

Jedoch: Zwar hat der VfL seine Kopfballgefahr wiederentdeckt, mit Köpfchen hat die Mannschaft von Trainer Kovac aber auch diesmal nicht gespielt. Zweimal wurde in Frankfurt eine Führung verspielt, am Ende reichte es wieder nur zu einem Punkt. Bei aller Freude über den eigenen Treffer nervt Behrens dieser Umstand. Eine Vorlage hatte er bereits im ersten VfL-Spiel gegen Hoffenheim (2:2) geliefert, nun folgte sein erster Treffer, auf den ersten Sieg muss er weiterhin warten.

Woran liegt's? In Frankfurt baute der VfL nach der Pause stark ab. "Wir haben es nicht mehr geschafft, im Ballbesitz gefährlich zu werden", sagt Behrens. "Da hat uns ein bisschen der Mut, das Selbstvertrauen gefehlt, vielleicht hatten wir auch zu viel Angst, etwas zu verlieren. Daran müssen wir arbeiten."

Am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Stuttgart soll der Knoten platzen. Oder, wie es der Stürmer sagt: "Wir müssen zusehen, dass wir den berühmten Bock umstoßen und einen Dreier holen."