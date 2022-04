Auch Coman und Hernandez fehlen Bayern in Bielefeld

Der FC Bayern will in Bielefeld den nächsten Schritt zum Meistertitel machen - hat dabei aber mit Ausfällen zu kämpfen.

Neben dem erkrankten Niklas Süle und Corentin Tolisso (Muskelfaserriss) wird Trainer Julian Nagelsmann am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auch Lucas Hernandez und Kingsley Coman ersetzen müssen.

Die beiden Franzosen verpassten wegen muskulärer Probleme das Abschlusstraining am Samstag und sind nicht mit nach Bielefeld gereist. Dagegen ist Rechtsverteidiger Bouna Sarr (nach Patellasehnenproblemen) nach Bayern-Angaben "wieder eine Option für den Kader".

Bei der Arminia will Nagelsmann nach dem Champions-League-Aus "die "Tristesse in einen gewissen Elan umwandeln". Gewinnt der Rekordmeister beim Abstiegskandidaten und am kommenden Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Borussia Dortmund, steht der zehnte Meistertitel in Serie auch rechnerisch fest.