Auch Breitenreiter setzt weiter auf Kapitän Hübner

Kurz vor dem Pflichtspielstart hat Hoffenheims Trainer André Breitenreiter die Kapitäne und die Hierarchie bestimmt. Geändert hat sich wenig, aber ein Neuzugang rutscht gleich in eine Führungsrolle.

Alles beim Alten. Das gilt im Fall des mittlerweile 33 Jahre alten Benjamin Hübner im doppelten Sinn. Der Innenverteidiger wurde nun auch vom neuen Cheftrainer André Breitenreiter in seinem Amt als Kapitän der TSG Hoffenheim bestätigt. Natürlich in der Hoffnung, dass der Routinier in dieser Saison regelmäßig auf dem Platz stehen und seine Qualitäten, verschont von Verletzungen, kontinuierlich einbringen kann.

Nach seinem Comeback Anfang des Jahres nach eineinhalbjähriger Zwangspause wegen einer Verletzung am Sprunggelenk hatte Hübner nur fünf Spiele absolvieren können, ehe erst Corona und dann Rückenprobleme die Saison für ihn schon wieder vorzeitig beendet hatten. Nun soll der kopfballstarke Abwehrspieler wieder an frühere Verlässlichkeit anknüpfen.

Neuzugang Prömel ist gleich in einer Führungsrolle

Auch seine Stellvertreter hatten in der Vorsaison bereits die Binde am Arm, mit Torhüter Oliver Baumann und Torjäger Andrej Kramaric fiel die Wahl auf zwei ebenfalls routinierte Säulen der Mannschaft. Gerade im Fall von Kramaric hatte sich von dieser Maßnahme noch Breitenreiters Vorgänger, Sebastian Hoeneß, zusätzliche Motivation und einen Leistungsschub von dem Kroaten erhofft, der dann prompt auch wieder getroffen hatte.

In den erweiterten Führungszirkel hat Breitenreiter mit den beiden Achtern Christoph Baumgartner und Neuzugang Grischa Prömel zwei jüngere Kandidaten berufen, die aber nicht nur auf dem Spielfeld eine zentrale Rolle einnehmen sollen. Baumgartner hatte sich mit starken Leistungen in den Vorjahren bereits große Anerkennung im Kader erworben, auch der von Union Berlin in den Kraichgau zurückgeholte Prömel wird damit gleich in eine Führungsrolle gehievt.