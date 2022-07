Auch Bensebaini positiv getestet und in Quarantäne

In der zweiten Gruppe Nationalspieler, die am Mittwoch in Borussia Mönchengladbachs Trainingslager am Tegernsee eingetroffen ist, fehlte Ramy Bensebaini. Der Algerier wird auch nicht mehr nach Rottach-Egern nachreisen. Der Grund: Er wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Verpasst das Trainingslager in Rottach-Egern wegen einer Infektion mit dem Coronavirus: Verteidiger Ramy Bensebaini. IMAGO/Eibner